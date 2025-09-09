Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JUNAK VATRENIH

Majka vatrenog otkrila: 'Slavili smo gol dugo u noć, prije tri nismo legli'

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 16:41

Unatoč euforiji, Danica naglašava sinov profesionalni pristup: "On je već profesionalac, tako da... Mislim da on to uvijek doživi emotivno, ali isto tako profesionalno, daje svoj doprinos kad god može."

Danica Kramarić, ravnateljica Uprave u Ministarstvu zdravstva, gostovala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska kako bi govorila o javnozdravstvenim temama, no s obzirom na to da je njezin sin Andrej dan ranije postigao ključan pogodak za Hrvatsku, voditelji Doris Pinčić Guberović i Davor Meštrović nisu mogli izbjeći nogomet.

Meštrović joj je u šali uputio čestitku: "Posebno bismo vam željeli čestitati na jučerašnjem golu, zabili ste gol", rekao je, a ponosna majka je sa smiješkom prihvatila kompliment u ime sina.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
1/8

Na pitanje prati li utakmice, Danica je potvrdila da je obitelj uvijek uz njega: "Svakako, kad je utakmica u Zagrebu, uvijek smo na utakmici, a idemo i dalje."

Velika pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom (4:0), u kojoj je Andrej postigao drugi pogodak, slavila se duboko u noć.
"Ne može se zaspati poslije toga, bez obzira jesmo li slavili ili ne, ali eto, prije tri nismo legli", ispričala je kroz smijeh.

Bio je to njegov 36. pogodak u 108. nastupu za reprezentaciju, čime se sve više približava rekordu Davora Šukera. Unatoč euforiji, Danica naglašava sinov profesionalni pristup: "On je već profesionalac, tako da... Mislim da on to uvijek doživi emotivno, ali isto tako profesionalno, daje svoj doprinos kad god može."

Podrška obitelji važan je oslonac u Andrejevoj karijeri. Dok je otac Josip poznat kao njegov "najveći kritičar" koji mu je nakon dva gola Kanadi na SP-u u Kataru jedva uspio napisati poruku "Zbog tebe sam pustio suzu", majka Danica uvijek zadržava majčinsku brigu. Još 2018. izjavila je: "Kao majka, uvijek gledam da se Andrej ne ozljedi. Ne samo on, da se ne ozljedi nitko od naših dečkiju."

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
Ključne riječi
Danica Kramarić Andrej Kramarić Reprezentacija Vatreni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Video sadržaj
SLAVLJENIK

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'

Učitaj još