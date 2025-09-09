Majka vatrenog otkrila: 'Slavili smo gol dugo u noć, prije tri nismo legli'

Danica Kramarić, ravnateljica Uprave u Ministarstvu zdravstva, gostovala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska kako bi govorila o javnozdravstvenim temama, no s obzirom na to da je njezin sin Andrej dan ranije postigao ključan pogodak za Hrvatsku, voditelji Doris Pinčić Guberović i Davor Meštrović nisu mogli izbjeći nogomet.

Meštrović joj je u šali uputio čestitku: "Posebno bismo vam željeli čestitati na jučerašnjem golu, zabili ste gol", rekao je, a ponosna majka je sa smiješkom prihvatila kompliment u ime sina.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'

Na pitanje prati li utakmice, Danica je potvrdila da je obitelj uvijek uz njega: "Svakako, kad je utakmica u Zagrebu, uvijek smo na utakmici, a idemo i dalje."

Velika pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom (4:0), u kojoj je Andrej postigao drugi pogodak, slavila se duboko u noć.

"Ne može se zaspati poslije toga, bez obzira jesmo li slavili ili ne, ali eto, prije tri nismo legli", ispričala je kroz smijeh.

Bio je to njegov 36. pogodak u 108. nastupu za reprezentaciju, čime se sve više približava rekordu Davora Šukera. Unatoč euforiji, Danica naglašava sinov profesionalni pristup: "On je već profesionalac, tako da... Mislim da on to uvijek doživi emotivno, ali isto tako profesionalno, daje svoj doprinos kad god može."

Podrška obitelji važan je oslonac u Andrejevoj karijeri. Dok je otac Josip poznat kao njegov "najveći kritičar" koji mu je nakon dva gola Kanadi na SP-u u Kataru jedva uspio napisati poruku "Zbog tebe sam pustio suzu", majka Danica uvijek zadržava majčinsku brigu. Još 2018. izjavila je: "Kao majka, uvijek gledam da se Andrej ne ozljedi. Ne samo on, da se ne ozljedi nitko od naših dečkiju."