© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SLABA UTJEHA

VIDEO Brazilac majstorijom prekinuo golgeterski post Chelseaja: Ovo je kandidat za pogodak sezone

Premier League - Chelsea v Nottingham Forest
Andrew Couldridge/REUTERS
04.05.2026.
u 18:26

Prije ove utakmice, posljednji pogodak koji su Bluesi zabili u Premier ligi pao je u pobjedi nad Aston Villom četvrtog ožujka

Nogometaši Chelseaja upisali su i šest uzastopni poraz u Premier ligi. Na njihovom Stamford Bridgeu, bolji je bio Nottingham Forest s 3:1. Navijači Chelseaja, koji su mahom napuštali stadion već na polovici drugog dijela, utjehu mogu pronaći barem u činjenici da je prekinuti dva mjeseca dug golgeterski post njihove momčadi.

Prije ove utakmice, posljednji pogodak koji su Bluesi zabili u Premier ligi pao je u pobjedi nad Aston Villom četvrtog ožujka. Joao Pedro u 64. minuti tog susreta zabio je četvrti pogodak Bluesa, a isti igrač prekinuo je sušu svoje momčadi. U trećoj minuti sudačke nadoknade utakmice protiv Foresta, majstorski je prsima primio loptu koju mu je spustio Marc Cucurella te u padu škaricama odklično pogodio u desni kut gola Matza Selsa. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Na kraju, ispostavilo se kako je to bio utješni pogodak za Chelsea. Forest je u tom trenutku već imao prednost od 3:0 zahvaljujući golovima Taiwa Awoniyija (2. i 52. minuta) i Igora Jesusa (15. minuta, jedanaesterac). Chelsea se nakon ovog poraza nalazi na devetom mjestu s 48 bodova čime se i matematički oprostio od Lige prvaka, dok je Nottingham 16. s 42 boda.

Joao Pedro gol Premier liga Nottingham Forest Chelsea

