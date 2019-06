Luku uzeli Spursi: Hrvatska dobila 23. košarkaša izabranog na NBA draftu

Hrvatsku košarkašku nadu Luku Šamanića su kao 19. pick NBA drafta izabrali San Antonio Spursi. Devetnaestogodišnji Zagrepčanin bio je velika želja legendarnog trenera Gregga Popovicha.

Američki stručnjaci su uoči drafta prognozirali kako će Spursi uzeti Luku na 29. picku, ali su se požurili. Hrvatski 210 centimetara visoki krilni centar svoju minutažu dijelit će s Davisom Bertransom.

The @spurs select Luka Samanic with the No. 19 pick in the 2019 #NBADraft! pic.twitter.com/g9GLB6R074