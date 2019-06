Dario Šarić ima novi klub! Čekaju ga poznati trener i - minute!?

Dario Šarić gotov je sa svojom neuspješnom avanturom u Minnesoti Timberwolvesima.

Samo 30-ak minuta prije drafta poslan je u Phoenix Sunse zajedno s 11. izborom drafta ove godine za šesti izbor na koji je pravo imao Phoenix.

Ovu vijest prvi je objavio poznati NBA 'insider' Adrian Wojnarowski.

Minnesota has traded No. 11 and Dario Saric to Phoenix for the No. 6 pick in the draft, league source tells ESPN.