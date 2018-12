Luka Modrić rekao nešto što će oduševiti sve hrvatske navijače!

Nestvarna 2018., godina iz snova za hrvatski nogomet i najbolje naše nogometaše, za njihova kapetana Luku Modrića i izbornika Zlatka Dalića završila je trijumfom i u najstarijem izboru sportaša godine u Hrvatskoj.

U 67. izboru Sportskih novosti Modrić je dominirao kao rijetko tko dosad u muškoj konkurenciji. Od 322 novinara iz 54 redakcije, Luka je dobio 299 glasova, a prvi sljedeći (tenisač Mate Pavić), 293 glasa manje. Slično je, ali ipak ne tako dominantno, bilo i u konkurenciji momčadi u kojoj su srebrni svjetski nogometaši slavili s 264 glasa, čak 231 glas više od najjače reprezentacije Davisova kupa.

– Što više pregledavam snimke, to je moj osjećaj jači. To su emocije koje nikad neće proći. Barem ne u mojem sjećanju – priznao je nogometni izbornik Zlatko Dalić.

Nogometaši – hrvatski ponos

Sportski strateg koji je postao miljenik nacije bio je jako tražena osoba za zajedničke fotografije, ali niti približno koliko i najbolji svjetski nogometaš za 2018. godinu. A nakon Šukera (1998.), Mandžukića (2013.) i Rakitića (2015.), Modrić je tek četvrti nogometaš koji je pobijedio u ovoj anketi.

– Još od djetinjstva sam vjerni čitatelj SN-a i baš kada sam počeo razmišljati da se to nikad neće niti dogoditi, ipak se dogodilo. Hrvatska ima puno dobrih sportaša i ovu nagradu nije lako osvojiti. S Realom sam tri puta bio pobjednik Lige prvaka, a ove godine i četvrti put, i da nije bilo ove reprezentativne priče, vjerojatno bi mi opet izmakla.

Još na pozornici Luka je kazao da mu je, od svih pojedinačnih priznanja (a nema izbora u kojem nije izabran za najboljeg nogometaša svijeta) draže srebro nacionalne vrste koju je predvodio.

– Ovo je za mene bila godina iz snova koja mi je donijela i više no što sam očekivao. Puno više nego što sam se usudio sanjati kada sam počinjao igrati nogomet.

Za njega još više nego za Mandžukića i Subašića, ova godina bila je idealna da se oprosti od reprezentacije. Na vrhuncu.

– Odlučio sam ostati, sa srcem. I dok me budu trebali, bit ću tu.

S obzirom na ritam igranja u Realovu dresu i životnu dob (33), zacijelo bi mu dobro došle te reprezentativne pauze.

– Nikad nisam gledao sebe.

Klupsku karijeru htio bi završiti u klubu u svojem Realu.

– Sretan sam u Realu. Puno je priča oko mene i moje situacije, no moj je cilj završiti karijeru u Realu. To bi za mene bio idealan scenarij, no za to moram igrati na razini kao i ovih godina.

U momčadskom dijelu izbora nogometašima su konkurirale posade odnosno reprezentacije koje bi u bilo kojoj drugoj godini, i u mnogim drugim državama, osvojile primat. Naime, tenisači su momčadski prvaci svijeta, a to isto su i dvije naše bratske posade – veslačka (Sinkovići) i jedriličarska (Fantela).

Kako su takvo što primili Martin i Valent Sinković, europski i svjetski prvaci u svom sportu u ovoj godini?

– Dečki su to zaslužili. Uostalom, sportski novinari su gledali širu sliku i ono što su nogometaši napravili za hrvatski narod i svoju državu. Svaka im čast, svima nama osvjetlali su obraz – kazao je Valent na kojeg se nadovezao njegov brat Martin:

– Nogometaši su zasluženo pobjednici jer njih je, u finalu SP-a, gledala milijarda ljudi.

Vrdoljak: Modrić je čudo

A pod tim snažnim dojmom bili su i Sinkovići, kada su odgovarali na pitanje zaslužuje li Modrić članstvo u galeriji najvećih sportaša koje smo ikad imali.

– Ne znam je li itko ikada pomislio da se može dogoditi da jedan Hrvat bude najbolji nogometaš svijeta u svim mogućim izborima, naročito u eri Messija i Ronalda – kazao je Valent, a Martin je dodao:

– Luka je sada sigurno u top 10 naših sportaša svih vremena.

Naš najtrofejniji vaterpolist Perica Bukić na ovu je svečanost došao kao pratnja kćeri Petre, najbolje hrvatske vaterpolistice, a Luku vidi još na višem pijedestalu.

– Luka je u top pet najboljih sportaša koje smo ikada imali. Jer, ovo što je on osvojio u najpopularnijem sportu na svijetu od Hrvata nije osvojio nitko.

I Antun Vrdoljak, počasni član MOO-a, bio je suglasan:

– Imali smo mi velikih nogometaša poput Vukasa i Zebeca, i velikih uspjeha, no nitko nije osvojio ovoliko pojedinačnih nagrada kao Luka. Modrić je pokazao što znači, kada ti nitko ne daje izglede, boriti se da u životu postaneš nešto. Ja se nešto krećem po svijetu i nisam vjerovao da će on dobiti sve te nagrade jer on nema lobističku podršku kao neki njegovi slavni suvremenici. Luka je čudo.

Luka Modrić (nogomet) 299 glasova

Mate Pavić (tenis, parovi) 6

Ivan Šarić (šah) 5

Enrico Marotti (jedrenje na dasci) 4

Ivan Kvesić (karate) 3

Nogometna reprezentacija 264 glasa

Davis Cup reprezentacija 33

Valent i Martin Sinković (veslanje) 11

Šime i Mihovil Fantela (jedrenje) 9

GNK Dinamo 3

