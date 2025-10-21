Modrić otkrio Talijanima kako se odlučio za Milan: 'Sve dugujem svom idolu Zvoni Bobanu'

Zvijezda Milana i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić gostovao je u emisiji TG1 na talijanskom Raiju. U tom je razgovoru otkrio kako se snašao u novom klubu, kako se odlučio na dolazak u redove Rossonera te koji su mu ciljevi s novom momčadi. Za početak se osvrnuo na svoj potpis s Milanom.

- Igrati za Milan je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi u ovom trenutku, igram za veliki i povijesni klub. Momčad ima velike talente, a trener je pobjednik, put je dug, ali imam velika očekivanja - započeo je Modrić pa dodao kako je u Milan došao s jasnim ciljem:

- Došao sam ovdje pobjeđivati, povratak u Ligu prvaka je minimalni cilj, ali nadam se da ću učiniti i više. Već sam sve osvojio, ali moj san je titula s Milanom. Kad ne odustaješ, svašta se može dogoditi. Forza Milan, uvijek.

Otkrio je i kako je čelni čovjek njegovog bivšeg kluba Dinama, Zvonimir Boban, imao ključnu ulogu u njegovoj odluci da se pridruži Milanu:

- Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu. Odrastao sam kao nogometaš u njegovom mitu. Ali uvijek sam s divljenjem gledao i na prvake poput Ševčenka, Kake, Maldinija, Pirla i Seedorfa - rekao je osvajač Zlatne lopte 2018.

Rekao je i kako je oduševljen što može igrati na kultnom stadionu poput San Sira:

- Bernabeu je za mene poseban, tamo sam živio trinaest godina i doživio neopisive emocije. Ali San Siro je stadion pun povijesti: Ancelotti mi je rekao da ću se tamo dobro snaći, on je jedan od najvećih - zaključio je Modrić.

Modrić je drugi igrač Milana s najviše minuta u Serie A ove sezone, samo je Matteo Gabbia skupio više od njegovih 605. Za to vrijeme na terenu zabio je jedan pogodak i namjestio drugi, a kako Milan ove sezone igra samo domaća natjecanja, nastupio je u svim utakmicama osim protiv Leccea u Coppa Italiji.