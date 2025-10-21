Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTVARIO SAN

Modrić otkrio Talijanima kako se odlučio za Milan: 'Sve dugujem svom idolu Zvoni Bobanu'

Serie A - AC Milan v Fiorentina
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 23:37

Došao sam ovdje pobjeđivati, povratak u Ligu prvaka je minimalni cilj, ali nadam se da ću učiniti i više. Već sam sve osvojio, ali moj san je titula s Milanom

Zvijezda Milana i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić gostovao je u emisiji TG1 na talijanskom Raiju. U tom je razgovoru otkrio kako se snašao u novom klubu, kako se odlučio na dolazak u redove Rossonera te koji su mu ciljevi s novom momčadi. Za početak se osvrnuo na svoj potpis s Milanom.

-  Igrati za Milan je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi u ovom trenutku, igram za veliki i povijesni klub. Momčad ima velike talente, a trener je pobjednik, put je dug, ali imam velika očekivanja - započeo je Modrić pa dodao kako je u Milan došao s jasnim ciljem:

Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno

- Došao sam ovdje pobjeđivati, povratak u Ligu prvaka je minimalni cilj, ali nadam se da ću učiniti i više. Već sam sve osvojio, ali moj san je titula s Milanom. Kad ne odustaješ, svašta se može dogoditi. Forza Milan, uvijek.

Otkrio je i kako je čelni čovjek njegovog bivšeg kluba Dinama, Zvonimir Boban, imao ključnu ulogu u njegovoj odluci da se pridruži Milanu: 

- Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu. Odrastao sam kao nogometaš u njegovom mitu. Ali uvijek sam s divljenjem gledao i na prvake poput Ševčenka, Kake, Maldinija, Pirla i Seedorfa - rekao je osvajač Zlatne lopte 2018.

VEZANI ČLANCI: 

Rekao je i kako je oduševljen što može igrati na kultnom stadionu poput San Sira: 

- Bernabeu je za mene poseban, tamo sam živio trinaest godina i doživio neopisive emocije. Ali San Siro je stadion pun povijesti: Ancelotti mi je rekao da ću se tamo dobro snaći, on je jedan od najvećih - zaključio je Modrić.

Modrić je drugi igrač Milana s najviše minuta u Serie A ove sezone, samo je Matteo Gabbia skupio više od njegovih 605. Za to vrijeme na terenu zabio je jedan pogodak i namjestio drugi, a kako Milan ove sezone igra samo domaća natjecanja, nastupio je u svim utakmicama osim protiv Leccea u Coppa Italiji.

Ključne riječi
Zvonimir Boban Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još