VIDEO Luka Modrić ogorčen suđenjem: 'Orsato je jedan od najgorih, čista katastrofa! Penal nas je uništio'

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Argentine u polufinalu 3:0, ali tko zna što bi bilo da talijanski sudac Daniele Orsato nije gadno pogriješio i dosudio kazneni udarac za Argentinu. Prvo nije dosudio korner za vatrene, da bi u idućoj akciji krivo procijenio te umjesto kontraprekršaj, sudio je penal za gaučose. Kapetan Luka Modrić bio je jako nezadovoljan suđenjem talijanskog suca što je jasno rekao za argentinsku televiziju Deportiv.

- Igrali smo jako dobro do penala, koji prema meni nije ni trebao biti dosuđen. Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne pričam samo o danas. Ranije mi je sudio i nikad nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa! - izjavio je razočarani Modrić.

- Bez obzira na to, želim čestitati Argentini, ne želim im oduzeti zasluge za pobjedu. Zaslužuju biti u finalu, ali prvi penal nas je uništio. Nažalost, dogodio se poraz. Nismo htjeli izgubiti, ali moramo čestitati protivniku. Zaslužili su biti u finalu kada se pogleda cijela utakmica. Bili su bolji, iako je sada teško komentirati utakmicu i reći nešto pametno ovako vruć. Nažalost, nismo u finalu. Imamo utakmicu za treće mjesto i treba se dobro rekuperirati, prije svega mentalno i pokušati osvojiti broncu - zaključio je Luka.

Hrvatska će tako u subotu od 16 sati igrati protiv lošijeg iz ogleda Francuske i Maroka.

