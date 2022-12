Argentinski igrači u deliriju: Vamos! Svaka utakmica nam je bila finale, idemo do kraja

Tražili smo od ljudi da nam vjeruju jer znamo koliko vrijedimo, rekao je nakon plasmana u finale i pobjede nad Hrvatskom (3-0) kapetan Argentine Leo Messi.

"Puno vam stvari prolazi kroz glavu kada vidite ovu radost, vidjeti sve ove ljude, obitelj, sretnu. Sada idemo u posljednju utakmicu, to je ono što smo željeli. Uživao sam u svemu ovome, ovom Svjetskom prvenstvu. Iako smo ga započeli porazom, imali smo vjere da će ova momčad ići dalje. Tražili smo od ljudi da nam vjeruju jer znamo koliko vrijedimo. Opet Argentina u finalu Svjetskog prvenstva. Vamos Argentina", kazao je Messi koji je utakmici zabio gol i imao asistenciju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 13.12.2022., stadion Lusail, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Argentina. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi dostigao je Nijemca Lothara Matthausa na ljestvici igrača s najviše nastupa na svjetskim prvenstvima.Obojica sada imaju po 25 nastupa, no ispred zvijezde "Gauča" još je jedna utakmica u Katru pa će nakon ovog prvenstva Messi biti novi rekorder.Zvijezda pariškog PSG-a je sada i prvi argentinski strijelac na svjetskim prvenstvima sa 11 golova. Do sada je rekorder bio Gabriel Batistuta sa 10 golova. Diego Maradona i Guillermo Stabile postigli su po osam golova.

Rodrigo De Paul:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 13.12.2022., stadion Lusail, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Argentina. Izbornik Argentine Lionel Scaloni. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

„Ovo je nestvarno. Žestoko smo radili da dođemo do finala, mislim da smo to itekako zaslužili. Imamo vjeru i ne umaramo se to ponavljati. Osvojili smo naslov prvaka Južne Amerike, želimo i radimo da budemo prvaci svijeta. Doživjeli smo težak udarac na početku ovog turnira kada smo izgubili utakmicu od Saudijske Arabije. Nakon toga nam je svaka utakmica bila finale. Ova momčad je pokazala za što je sposobna, a navijači su naša velika snaga. Zajedno želimo otići do kraja“.

Nicolas Otamendi:

„Radili smo za ovo od prvog dana. Jaka smo momčad. Još postoji mali korak do cilja i nadamo se sretnom kraju. Mi smo 26 ratnika. Spremni smo uvijek boriti se do kraja“.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 13.12.2022., stadion Lusail, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Argentina. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Nicolas Tagliafico:

„Sretan sam zbog ulaska u finale i sretan sam zbog načina kako smo to ostvarili. Svi guramo u istom smjeru, tako je najbolje. Sve smo bliže svom snu, a ova nam pobjeda daje veliki mir prije najveće utakmice. Dajemo uvijek sve od sebe na terenu. Tako je bilo prije, tako će biti do kraja“.