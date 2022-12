Kako su vatreni igrali: Livaković je opet bio naš najbolji pojedinac

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u polufinalu Svjetskog prvenstva, na stadionu Lusail bolja je s 3:0 bila Argentina, na pogon čudesnog Messija i Alvareza. Posve zasluženo, jer vatreni nisu bili ni sjena onoga što su pokazivali u prethodnim utakmicama, no treba reći i da je kod rezultata 0:0 za Argentinu dosuđen nepostojeći jedanaesterac. Sudac Orsato krivo je ocijenio duel Livakovića i Alvareza, golman Hrvatske bio je ukopan u mjestu, u golmanskom prostoru, a to nikako ne smije biti jedanaesterac. No, realno, po igri nismo ni zaslužili pobjedu. Evo kako smo ocijenili vatrene za njihove nastupe.

Livaković 6.5 – primio tri pogotka, a obranio još dvije stopostotne šanse, Alvarezu i Messiju, ponovno naš najbolji igrač

Juranović 6 – nemoćan u svakom pogledu, bez ijednoga proboja i centaršuta, sukrivac za drugi gol

Lovren 6 – prvi put na SP-u podbacio, nije se mogao nositi s raspoloženim Alvarezom, premalo sudjelovao u gradnji igre

Gvardiol 6 – naš mladi lav u 69. minuti upoznao je izbliza svu Messijevu genijalnost, nije ga mogao zaustaviti, majstor ga se lakoćom oslobodio i pao je treći gol

Sosa 6– zajedno s Juranovićem vrlo slaba reakcija kod drugog gola, zamijenjen u poluvremenu

od 46. Oršić 6 – uložio veliki trud, donio novu energiju, no njegov razoran šut nije došao do izražaja

Brozović 6 – umoran, nije izdržao strahovit pritisak vezista Argentine

od 50. Petković 6 – kao i protiv Brazila do svoga pogotka: gubio duele, nije uspio zadržati loptu, nemoćan

Modrić 6 – kapetan je vukao koliko je mogao, potrošen i neraspoložen, također teško podnosio agresiju Argentinaca

od 81. Majer – premalo igrao za ocjenu

Kovačić 6 – izgubio previše lopti, samozatajan, bez konkretnoga u učinku u ofenzivi

Pašalić 6 – neprimjetan u izgradnji napada, zamijenjen na poluvremenu

od 46. Vlašić 6 – počeo energično, ali ubrzo zaustavljen u čvrstom bloku Argentinaca, bez opipljivoga doprinosa

Kramarić 6 – ponovno žrtvovan na poziciji središnjeg napadača, odsječen i neupotrebljiv

od 72. Livaja – premalo igrao za ocjenu

Perišić 6 – veliki angažman i trud, u drugom dijelu igrao lijevoga beka, prema naprijed nedovoljno prisutan i raspoložen