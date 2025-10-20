Luka Modrić očarao je Italiju, pogledajte što o njemu pišu ugledne novine

Luka Modrić oduševio je talijansku javnost i u sedmom kolu Serie A. Milan je na svom terenu pobijedio Fiorentinu 2:1 te se tako probio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Modrić je očarao Talijane, a brojke s utakmice pokazuju i zašto. Bio je najbolji igrač utakmice u čak pet kategorija. Imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), točnih centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti.

Modrić je tako i učinkom protiv Fiorentine dokazao da sjajno igra u oba smjera jer spomenute brojke pokazuju da je odlično igrao i u kreaciji i destrukciji. Zbog svega navedenog od Sofascorea je dobio ocjenu 7.4. Višu od Modrića na utakmici je zaslužio samo dvostruki strijelac Rafael Leao.

A zahvaljujući pobjedi protiv Fiorentine Milan je prvi put nakon više od dvije godine samostalno zasjeo na prvo mjesto ligaške tablice. Točnije, Milan je samostalno na vodećem mjestu Serie A poslije čak 743 dana čekanja, odnosno prvi put nakon osmog kola sezone 2023./24.

"Ovaj preokret ne bi bio moguć bez još jedne blistave izvedbe Luke Modrića. Ako je Milan ponovno na vrhu, velik dio zasluga pripada njegovom zapovjedniku na terenu – osvajaču Zlatne lopte koji i s 40 godina i dalje podučava nogomet svaki put kad zaigra. Gledati ga znači učiti", piše talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport te dodaje:

"Modrić je bio pokretačka snaga Milana i u trenucima kada se činilo da Fiorentina preuzima kontrolu. U prvom dijelu, dok domaćin nije nalazio pravi ritam, hrvatski veznjak je neumorno povezivao redove, čitao igru i držao momčad stabilnom. Njegova smirenost i vizija omogućile su Milanu da se vrati u susret i na kraju upiše važna tri boda."