Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI MAESTRO

Luka Modrić očarao je Italiju, pogledajte što o njemu pišu ugledne novine

Serie A - Udinese v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 22:16

"Ovaj preokret ne bi bio moguć bez još jedne blistave izvedbe Luke Modrića. Ako je Milan ponovno na vrhu, velik dio zasluga pripada njegovom zapovjedniku na terenu – osvajaču Zlatne lopte koji i s 40 godina i dalje podučava nogomet svaki put kad zaigra. Gledati ga znači učiti", piše talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport

Luka Modrić oduševio je talijansku javnost i u sedmom kolu Serie A. Milan je na svom terenu pobijedio Fiorentinu 2:1 te se tako probio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Modrić je očarao Talijane, a brojke s utakmice pokazuju i zašto.  Bio je najbolji igrač utakmice u čak pet kategorija. Imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), točnih centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti.

Modrić je tako i učinkom protiv Fiorentine dokazao da sjajno igra u oba smjera jer spomenute brojke pokazuju da je odlično igrao i u kreaciji i destrukciji. Zbog svega navedenog od Sofascorea je dobio ocjenu 7.4. Višu od Modrića na utakmici je zaslužio samo dvostruki strijelac Rafael Leao.

A zahvaljujući pobjedi protiv Fiorentine Milan je prvi put nakon više od dvije godine samostalno zasjeo na prvo mjesto ligaške tablice. Točnije, Milan je samostalno na vodećem mjestu Serie A poslije čak 743 dana čekanja, odnosno prvi put nakon osmog kola sezone 2023./24.

"Ovaj preokret ne bi bio moguć bez još jedne blistave izvedbe Luke Modrića. Ako je Milan ponovno na vrhu, velik dio zasluga pripada njegovom zapovjedniku na terenu – osvajaču Zlatne lopte koji i s 40 godina i dalje podučava nogomet svaki put kad zaigra. Gledati ga znači učiti", piše talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport te dodaje:

"Modrić je bio pokretačka snaga Milana i u trenucima kada se činilo da Fiorentina preuzima kontrolu. U prvom dijelu, dok domaćin nije nalazio pravi ritam, hrvatski veznjak je neumorno povezivao redove, čitao igru i držao momčad stabilnom. Njegova smirenost i vizija omogućile su Milanu da se vrati u susret i na kraju upiše važna tri boda."

Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
brongostar
22:53 20.10.2025.

Velikan Luka, naš ponos, najpoznatiji Hrvat u svijetu. Bilo bi lijepo vidjeti ga na mjestu predsjednika države, umjesto...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Serie A - Juventus v AC Milan
Video sadržaj
IZ ERE PREMIER LIGE

Pogledajte kako engleski igrači hvale Modrića: Luka je najbolji nogometaš na svijetu

- Godine kod njega nikad nisu bile bitne, jer on nikad nije bio munjevito brz igrač bez lopte, nikad nije bio sprinter, a kad ima loptu u nogama zapravo je sve u tajmingu i njegov tajming je savršen. On može igrati u četrdesetima bez ikakvih problema. Ponavljam, bez ikakvih problema. Jer čovjek je u glavi bolji od svih ostalih na terenu - rekao je još 2020. godine o Modriću Adam Lallana, i očito odlično predvidio Modrićevu dugovječnost

Učitaj još