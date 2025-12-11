Standarni Dinamov prvotimac dao intervju Španjolcima: 'Dinamo je vrlo sličan Barceloni'

Mladi Sergi Dominguez stigao je ovog ljeta u Dinamo iz španjolskog velikana Barcelone. 20-godišnji stoper stigao je uz velika očekivanja što sugerira i odšteta plaćena za njega. Plave su Dominguezove usluge koštale milijun i 200 tisuća eura po Transfermarktu, a on se od dolaska u Zagreb 'usidrio' u udarnoj momčadi Dinama.

On i Scott McKenna postali su standardni stoperski par, a isto bi trebalo biti i u utakmici šestog kola Europske lige kada na Maksimiru gostuje španjolski Betis. Uoči te utakmice, Dominguez je dao intervju za španjolski AS:

- Sretan sam jer sam htio doći negdje gdje ću igrati puno minuta. Donio sam dobru odluku. S ljudima u klubu lako mi je komunicirati i složiti se, kao i sa suigračima. U Hrvatskoj je jako dobro što svi govore engleski jako dobro - rekao je o svojim iskustvima u Dinamu, a potom usporedio hrvatski klub s Barcelonom:

- Dinamo je ovog ljeta promijenio cijelu strukturu, metodologiju, stil igre. Njihova ideja sad je jako slična Barceloninoj. Po meni se ne razlikuje jako. Svaki od tih klubova ima svoj identitet, Dinamo je vrlo sličan Barceloninoj filozofiji.

Za kraj je dodao kako se nada da će njegov nogometni put slijediti onaj Danija Olma:

- Sanjam o povratku u Barcelonu. Sve mi je tamo i svi su mi tamo - obitelj, prijatelji, dom i život. Povratak u Barcelonu moj je najveći san. Ovo što je napravio Dani Olmo praktički je moj san. Odrastao je doma, otišao van i vratio se natrag - zaključio je.