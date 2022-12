Luka Modrić je tek zaigrao protiv Brazila, a već je srušio nekoliko rekorda i ušao u povijest

Hrvatski kapetan Luka Modrić predvodi reprezentaciju i u četvrtfinalnoj utakmici protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu u Kataru koja se igra od 16 sati i može se pohvaliti podatkom kako mu je ovo veliki, jubilarni 30. nastup za reprezentaciju na velikim natjecanjima.

Od toga na 17 svjetskim prvenstvima, a 13 je odigrao na europskim prvenstvima.

Na današnji dan ima točno 37 godina i 91 dan čime je postao najstariji veznjak koji startao u utakmici četvrtfinala FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti Hrvatske.

🇭🇷 Luka Modric

🇧🇷 Thiago Silva



This is the first knockout stage game at the World Cup to see both teams start with a player aged 37 or older since the 1958 semi-final!#BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/KySDoUF7hL