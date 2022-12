UŽIVO Kreće spektakl: Hrvatska u borbi za polufinale, idemo srušiti Brazil!

SASTAV HRVATSKE

Objavljen je i službeni sastav Hrvatske. U odnosu na predviđanja Dalić se odlučio na jednu promjenu u početnih 11. Izbornik je od prve minute dao priliku Mariju Pašaliću, umjesto Nikoli Vlašiću kako se spekuliralo, ostatak udarne postave je isti. This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! 🥁 #CROBRA #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/qzWBs6dOhB — HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022