Legendarni igrač 'popljuvao' Brazilce: Kako to mogu činiti? Neka to rade u svlačionici ili u noćnom klubu

Brazilci su, osim atraktivnom igrom, do sada na SP-u privukli mnogo pozornosti i svojim proslavama prilikom postizanja pogodaka. Nekima je njihov ples simpatičan, no mnogo je onih koje to iritira te smatraju da tako ponižavaju suparnike.

– Ne razumijem kako izbornik može plesati dok utakmica još traje, a ima protivničkog izbornika deset metara od sebe. Riječ je o poštovanju. Plešite nakon toga u svlačionici ili u noćnom klubu – rekao je legendarni kapetan Uniteda Roy Keane te dodao:

– Ali zašto je u redu da to Brazil radi za vrijeme utakmica? Ako svi zaplešu nakon gola, utakmice će trajati tri dana. Ma znate što bi trebalo? Kada treneri dobiju profesionalnu licencu, onda bi im trebalo pokazati kako malo zaplesati sa strane. Zaboravite taktiku – ironičan je bio Keane.

Nadajmo se da Brazilci u četvrtfinalnom ogledu s Hrvatskom neće imati mnogo razloga za ples.

