Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi

Zafrkantski komentar Luke Modrića na račun Eduarda Camavinge, njegova bivšeg suigrača iz Reala, postao je hit na Instagramu. Francuski reprezentativac objavio je fotografiju s okupljanja reprezentacije, no pozornost je privukao njegov modni izričaj.

"Jesu li to hlače Shaquillea O'Neala?", napisao mu je Modrić uz priložene fotografije i dobio oko 1500 lajkova.

Camavinga je u Real Madridu od 2021. godine, a prije toga je igrao za Rennes. Do sada je za kraljevski klub odigrao 117 utakmica i zabio tri gola.

S Modrićem je u Madridu dijelio svlačionicu do prošlog ljeta kada je hrvatski kapetan napustio Real i potpisao za Milan. Luka je u Realu proveo 13 godina i ostao je u odličnim odnosima s brojnim igračima.