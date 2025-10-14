Naši Portali
JAVIO MU SE

Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi

Luka Modrić stigao u Mostar na premijeru dokumentarnog filma "HŠK Zrinjski - Priča o ponosu"
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
14.10.2025.
u 11:22

"Jesu li to hlače Shaquillea O'Neala?", napisao mu je Modrić uz priložene fotografije i dobio brojne lajkove.

Zafrkantski komentar Luke Modrića na račun Eduarda Camavinge, njegova bivšeg suigrača iz Reala, postao je hit na Instagramu. Francuski reprezentativac objavio je fotografiju s okupljanja reprezentacije, no pozornost je privukao njegov modni izričaj.

"Jesu li to hlače Shaquillea O'Neala?", napisao mu je Modrić uz priložene fotografije i dobio oko 1500 lajkova.

Camavinga je u Real Madridu od 2021. godine, a prije toga je igrao za Rennes. Do sada je za kraljevski klub odigrao 117 utakmica i zabio tri gola. 

S Modrićem je u Madridu dijelio svlačionicu do prošlog ljeta kada je hrvatski kapetan napustio Real i potpisao za Milan. Luka je u Realu proveo 13 godina i ostao je u odličnim odnosima s brojnim igračima.
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

