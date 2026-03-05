Naši Portali
UŽIVO
'POZDRAVITE MILLWALL'

Ovo govori sve o stanju u klubu: Pogledajte što su na poluvremenu napravili navijači Tottenhama

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 22:39

Po svemu sudeći, bliži im se i peti uzastopni poraz, a treći od dolaska hrvatskog stručnjaka na klupu Pijetlova

Nogometaši londonskog Tottenhama u ovim trenucima igraju utakmicu 29. kola engelskog Premiershipa protiv gradskog rivala Crystal Palacea. Momčad Igora Tudora ima četiri uzastoipna poraza u prvenstvu i na rubu su da se spuste sve do zone ispadanja iznad koje su trenutačno za samo jedan bod.

Po svemu sudeći, bliži im se i peti uzastopni poraz, a treći od dolaska hrvatskog stručnjaka na klupu Pijetlova. U trenutku pisanja teksta rezultat je 1:3 u korist Crystal Palacea. Domaći su poveli pogotkom Dominica Solankea u 34. minuti, ali samo četiri minute kasnije Micky Van de Ven skrivio je kazneni udarac koji je realizirao Ismaila Sarr, a nizozemski branič zaradio crveni karton.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Potpuni preokret Crystal Palaceu donio je Jorgen Strand Larsen u prvoj minuti sudačke nadoknade, a u sedmoj minuti sudačkog dodatka zabio je ponovno Sarr.

Navijači Tottenhama već dugo nisu zadovoljni igrama svoje momčadi, a čini se da je njihova frustracija doegla kritičnu točku. Na poluvremenu utakmice, mnogi su navijači odlučili napustiti stadion.

Također, navijači Crystal Palacea gotovo cijelu utakmicu ih provociraju pjevajući im: "Pozdravite nam Millwall" (engelskog drugoligaša, također iz Londona).
Ključne riječi
Navijači Tottenham Igor Tudor

