Ovo govori sve o stanju u klubu: Pogledajte što su na poluvremenu napravili navijači Tottenhama

Nogometaši londonskog Tottenhama u ovim trenucima igraju utakmicu 29. kola engelskog Premiershipa protiv gradskog rivala Crystal Palacea. Momčad Igora Tudora ima četiri uzastoipna poraza u prvenstvu i na rubu su da se spuste sve do zone ispadanja iznad koje su trenutačno za samo jedan bod.

Po svemu sudeći, bliži im se i peti uzastopni poraz, a treći od dolaska hrvatskog stručnjaka na klupu Pijetlova. U trenutku pisanja teksta rezultat je 1:3 u korist Crystal Palacea. Domaći su poveli pogotkom Dominica Solankea u 34. minuti, ali samo četiri minute kasnije Micky Van de Ven skrivio je kazneni udarac koji je realizirao Ismaila Sarr, a nizozemski branič zaradio crveni karton.

Potpuni preokret Crystal Palaceu donio je Jorgen Strand Larsen u prvoj minuti sudačke nadoknade, a u sedmoj minuti sudačkog dodatka zabio je ponovno Sarr.

Navijači Tottenhama već dugo nisu zadovoljni igrama svoje momčadi, a čini se da je njihova frustracija doegla kritičnu točku. Na poluvremenu utakmice, mnogi su navijači odlučili napustiti stadion.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: THE MAJORITY OF THE TOTTENHAM FANS ARE LEAVING THE STADIUM! pic.twitter.com/MSgi9WI88l — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026

Također, navijači Crystal Palacea gotovo cijelu utakmicu ih provociraju pjevajući im: "Pozdravite nam Millwall" (engelskog drugoligaša, također iz Londona).