Igoru Tudoru nije lako, Tottenham je u rasulu, a evo što mu čelnici kluba rade iza leđa

Igor Tudor nedavno je preuzeo Tottenham, no za sada ima jako loše reuzltete. Njegov klub nalazi se u dubokoj krizi u domaćem prvenstvu, gdje su zabilježili tri uzastopna poraza i pali na šesnaesto mjesto, samo bod iznad zone ispadanja.

Europska pozornica prilika je za iskupljenje pa tako Spurse večeras čeka utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida na stadionu Metropolitano.

- Naš prvi cilj je Premierliga i to treba jasno reći. To naravno ne znači da ne želimo proći u Ligi prvaka - rekao je Tudor.

A britanski mediji tvrde da su čelnici londonskog kluba već započeli razgovore o mogućem novom treneru, i to usred Tudorova mandata. Navodno su predstavnici Tottenhama iskoristili boravak u Madridu kako bi se sastali s Mauricio Pochettino, legendarnim bivšim trenerom Spursa koji je klub vodio od 2014. do 2019. godine te ga odveo do finala Lige prvaka.

Pochettino trenutačno vodi reprezentaciju SAD-a, a njegov ugovor traje do završetka Svjetskog prvenstva. Prema tim navodima, Tottenham ga vidi kao prioritetnog kandidata za povratak na klupu već nakon ljeta. Problem je što interes za argentinskog stručnjaka pokazuju i drugi veliki klubovi, među njima i Real Madrid.