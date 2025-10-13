Modrić u još jednoj kategoriji ulazi u povijest svjetskog nogometa

Kada govorimo o Svjetskom prvenstvu 2026. godine, posebno treba obratiti pozornost na fenomen Luke Modrića. Naš 40-godišnji kapetan sprema se za svoje peto Svjetsko prvenstvo, nakon 2006., 2014., 2018. i 2022., pa će se tako po broju turnira izjednačiti s legendarnim Nijemcem Lotharom Matthäusom i Meksikancem Rafaelom Marquezom. Više odlazaka na Svjetsko prvenstvo od Modrića imat će od sljedećeg ljeta samo dvojica legendi svjetskog nogometa; kapetani Argentine i Portugala, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, koji idu na svoju šestu svjetsku smotru.

Tako će se Luka Modrić u lipnju 2026. godine moći pohvaliti kako je bio na više svjetskih prvenstava od nekih od najpoznatijih nogometaša svih vremena: Maldinija (4), Maradone (4), Klosea (4), Cafua (4), Xavija (4), Ramosa (4), T. Müllera (4), Henryja (4), Casillasa (4), Cannavara (4)...

Sa svim navedenim gigantima izjednačit će se dvojica hrvatskih reprezentativaca, Mateo Kovačić i Ivan Perišić – obojica su bila na smotrama 2014., 2018. i 2022. godine.

Luka Modrić će pak napredovati na još jednoj vječnoj listi, onoj po broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima. Na njoj je vodeći Messi s 26 nastupa, Matthäus ima 25, Klose 24, Maldini 23, Cristiano Ronaldo 22, potom Maradona, Nijemac Seeler i Poljak Zmuda imaju po 21, zatim šestorica igrača po 20 nastupa, a po 19 – Griezmann, Marquez, brazilski Ronaldo, zatim Nijemci Rummenigge, Mertesacker, Neuer, T. Müller, Vogts i Overath, te – Hrvat Modrić! S nova tri nastupa u skupini, Luka bi upao o Top 10 svjetskog nogometa, a pritom – i ostvario 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju.