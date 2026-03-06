Naši Portali
JAVIO SE PETER CROUCH

Engleski mediji udarili po Tudoru, pišu o hororu i kaosu: 'Najgora momčad Premier lige'

Premier League - Tottenham Hotspur v Arsenal
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 17:30

Bivši napadač Tottenhama Peter Crouch na televiziji je rekao: "Bez ikakve sumnje, Tottenham je trenutno najgora momčad u Premier ligi."

Poraz Tottenhama od Crystal Palacea (1:3) izazvao je oštre reakcije u engleskim medijima, koji su nakon nove loše predstave momčadi Igora Tudora počeli govoriti o dubokoj krizi londonskog kluba.

Britanski listovi ističu da je Tottenham u sve težoj situaciji, a neki komentatori već govore i o borbi za opstanak. The Guardian piše da je Palace "gurnuo Spurse još dublje u probleme s ispadanjem", naglašavajući kako je momčad "izgledala ranjivo i bez odgovora nakon što je utakmica izmakla kontroli".

Sam Tudor pokušao je smiriti situaciju. "Vjerujem još više nego prije. Vidio sam neke stvari koje mi daju nadu", rekao je hrvatski trener nakon utakmice, poručivši da je uvjeren kako će se momčad izvući iz krize.

No komentatori su mnogo oštriji. Bivši napadač Tottenhama Peter Crouch na televiziji je rekao: "Bez ikakve sumnje, Tottenham je trenutno najgora momčad u Premier ligi."

U britanskim tabloidima ton je još žešći. Tekstovi govore o "horroru za Spurse" i "momčadi u potpunom kaosu", a navodi se i podatak da je klub u nizu loših rezultata i bez pobjede već duže razdoblje.

Pojavile su se i špekulacije o Tudorovoj budućnosti. Iako je trener poručio da se ne opterećuje mogućim otkazom, britanski mediji pišu da je pritisak sve veći. "Ne razmišljam o otkazu. Moj posao je raditi i poboljšati momčad", rekao je Tudor.

U međuvremenu, dio medija fokusirao se i na reakciju navijača. Nakon trećeg gola Crystal Palacea mnogi (a neki i ranije) počeli su napuštati stadion, a snimke bijesnih navijača brzo su se proširile društvenim mrežama.
