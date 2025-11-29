Luka Dončić na utakmicu došao u skupocjenoj Rimčevoj jurilici, pogledajte kako je to izgledalo

Košarkaši Los Angeles Lakersa pobijedili su Dallas Maverickse 129:119, a protiv bivšeg kluba briljirao je Luka Dončić. Slovenski košarkaš zabio je 35 poena te imao 11 asistencija u svom trećem susretu s klubom koji ga je odbacio u veljači.

No, osim po sjajnom učinku Dončić je u središte pozornosti došao i zbog jurilice s kojom je došao na susret. Naime, Slovenac je pred dvoranu stigao vozeći Bugatti W16 Mistral, jedan od najekskluzivnijih hiperautomobila na svijetu vrijedan pet milijuna dolara.

To je prvi automobil potpuno osmišljen nakon formiranja tvrtke Bugatti Rimac, ali i posljednji model s W16 motorom od 1600 konjskih snaga prije prelaska marke na hibridne verzije.

Automobil je bio napravljen u 90 primjeraka, a svi su rasprodani još u kolovozu 2022. godine, i to po početnoj cijeni od 5 milijuna eura.

Donačić je, inače, ljubitelj sportskih i brzih automobila, ima ih nekoliko u svom voznom parku. Tijekom ljeta kamere su ga uhvatile kako u Ljubljani vozi Rimac Neveru, hrvatski električni hiperautomobil čija cijena iznosi oko dva milijuna eura. Nevera ubrzava od nule do stotine za samo 1.8 sekundi i dostiže maksimalnu brzinu od 412 kilometara na sat.