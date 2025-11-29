Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Ljubitelj automobila

Luka Dončić na utakmicu došao u skupocjenoj Rimčevoj jurilici, pogledajte kako je to izgledalo

Luka Dončić
Foto: Screenshot
1/4
VL
Autor
Hrvoje Delač
29.11.2025.
u 10:24

Automobil je bio napravljen u 90 primjeraka, a svi su rasprodani još u kolovozu 2022. godine, i to po početnoj cijeni od 5 milijuna eura.

Košarkaši Los Angeles Lakersa pobijedili su Dallas Maverickse 129:119, a protiv bivšeg kluba briljirao je Luka Dončić. Slovenski košarkaš zabio je 35 poena te imao 11 asistencija u svom trećem susretu s klubom koji ga je odbacio u veljači.

No, osim po sjajnom učinku Dončić je u središte pozornosti došao i zbog jurilice s kojom je došao na susret. Naime, Slovenac je pred dvoranu stigao vozeći Bugatti W16 Mistral, jedan od najekskluzivnijih hiperautomobila na svijetu vrijedan pet milijuna dolara.

To je prvi automobil potpuno osmišljen nakon formiranja tvrtke Bugatti Rimac, ali i posljednji model s W16 motorom od 1600 konjskih snaga prije prelaska marke na hibridne verzije.

Automobil je bio napravljen u 90 primjeraka, a svi su rasprodani još u kolovozu 2022. godine, i to po početnoj cijeni od 5 milijuna eura.

Donačić je, inače, ljubitelj sportskih i brzih automobila, ima ih nekoliko u svom voznom parku. Tijekom ljeta kamere su ga uhvatile kako u Ljubljani vozi Rimac Neveru, hrvatski električni hiperautomobil čija cijena iznosi oko dva milijuna eura. Nevera ubrzava od nule do stotine za samo 1.8 sekundi i dostiže maksimalnu brzinu od 412 kilometara na sat.

Ključne riječi
LA Lakers Luka Dončić Mate Rimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja