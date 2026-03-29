Luka Dončić doživio novi šok usred obiteljske drame, ovo su detalji

Zvijezda Los Angeles Lakersa, Luka Dončić, suočen je s novim udarcem nakon što ga je vodstvo NBA lige u subotu suspendiralo na jednu utakmicu bez plaće. Slovenski igrač, koji je unatoč privatnim problemima vodeći strijelac lige, kažnjen je zbog prikupljanja svoje šesnaeste tehničke pogreške u sezoni, što prema pravilima automatski donosi suspenziju. Kap koja je prelila čašu dogodila se tijekom treće četvrtine pobjede Lakersa nad Brooklyn Netsima u petak navečer, kada je Dončić zaradio dvostruku tehničku pogrešku nakon sukoba sa Ziairom Williamsom. Igrač Netsa je, nakon što je dosuđen prekršaj protiv Dončića, počeo slaviti i vikati Slovencu u lice. Kada ga je Dončić pokušao odgurnuti, Williams je uzvratio udarcem po licu, što je rezultiralo kaznama za obojicu. Dončić će zbog suspenzije propustiti ključnu utakmicu protiv Washington Wizardsa u ponedjeljak.

Ova profesionalna kazna dolazi u jeku iznimno teškog osobnog razdoblja za Dončića, čiji se prekid dugogodišnjih zaruka s Anamarijom Goltes pretvorio u ružnu međunarodnu pravnu bitku. Par, koji ima dvogodišnju kćer Gabrielu i tromjesečnu Oliviju, vodi spor oko skrbništva i alimentacije koji se proteže na dva kontinenta. Prema sudskim dokumentima, Anamaria Goltes podnijela je zahtjev za alimentaciju u Los Angelesu, no Dončićev pravni tim, predvođen slavnom odvjetnicom Laurom Wasser koja je zastupala i Kim Kardashian, traži odbacivanje slučaja. Oni tvrde da Goltes i djeca nisu stanovnici Kalifornije te da se spor treba voditi u Sloveniji, gdje je Dončić već pokrenuo obiteljsku parnicu prošlog mjeseca.

FOTO Evo kako su Luka Dončić i prelijepa Anamaria izgledali u danima najveće ljubavi

Dončić je optužio svoju bivšu zaručnicu da je namjerno podnijela zahtjev u Kaliforniji kako bi iskoristila tamošnje zakone koji su poznati po izdašnim iznosima alimentacije. "Luka je oduvijek osiguravao sve što je njegovim kćerima potrebno i nastavit će to činiti", stoji u izjavi njegovog glasnogovornika. "On traži odbacivanje ovog slučaja jednostavno zato što je Slovenija, a ne Kalifornija, odgovarajuće mjesto za rješavanje ovog spora." Sam Dončić je nedavno za ESPN potvrdio kraj zaruka, navodeći kao razlog nemogućnost da bude s djecom. "Volim svoje kćeri više od svega i činio sam sve da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku o prekidu zaruka", izjavio je.

Incident s Williamsom bio je kulminacija Dončićeve frustracije na terenu, a on tvrdi da je reakcija sudaca bila pretjerana. "Vikao mi je u lice tri puta. Samo sam se htio maknuti odande. Naravno da je dvostruka tehnička. Što da kažem? Nisam ni progovorio. Sudac je rekao da je moje guranje bilo pretjerano, što očito nije. Ne znam što bih drugo rekao", komentirao je Dončić nakon utakmice. Prema pravilima NBA lige, nakon šesnaeste tehničke pogreške slijedi automatska suspenzija, a za svake iduće dvije igrač dobiva novu utakmicu kazne, što znači da Dončić do kraja sezone hoda po tankom ledu.

Priča Luke Dončića i Anamarije Goltes nekoć je bila poput bajke. Upoznali su se kao dvanaestogodišnjaci na ljetovanju u Hrvatskoj i ostali su zajedno kroz cijelo njegovo odrastanje i uspon do statusa globalne sportske ikone. "Upoznali smo se s 12 godina na moru u Hrvatskoj. Zabavna činjenica: još uvijek imamo istu grupu prijatelja kao i tada. Prave čuvaš, zar ne?", napisala je Goltes jednom prilikom na Instagramu. Dončić ju je zaprosio u srpnju 2023. godine pokraj Bledskog jezera u Sloveniji, a rođenje prve kćeri opisao je kao "najsretniji dan u životu".

Međutim, idila se raspala samo nekoliko mjeseci nakon rođenja druge kćeri Olivije u prosincu 2025. godine. Iako točan razlog prekida nije javno poznat, izvještaji sugeriraju da su tenzije eskalirale upravo u tom razdoblju. Unatoč privatnom kaosu, Dončić igra jednu od statistički najboljih sezona karijere. Vodeći je strijelac lige s prosjekom od 33,6 poena po utakmici i jedan je od glavnih kandidata za MVP nagradu, što stvara nevjerojatan kontrast između njegovog profesionalnog uspjeha i osobnog života koji se raspada pred očima javnosti.