Vatreni se pripremaju za Brazilce. 'Viniciusa ne možeš zatvoriti sam, to mora napraviti kolektiv'

Nakon slavlja protiv Kolumbije, hrvatski nogometni reprezentativci pripremaju se za drugi pripremni ogled, onaj protiv Brazila. Utakmica će se u Orlandu odigrati u noći s utorka na srijedu, u 2.00 po našem vremenu. Nakon što se ranije tijekom dana s hrvatskim novinarima družio Zlatko Dalić, uoči večernjeg treninga pred predstavnicima medija bili su igrači Marin Pongračić i Nikola Moro. Hrvatski reprezentativni stoper kazao je da je atmosfera unutar kadra na vrlo dobroj razini.

- Ovo je nešto novo. Nisam nikad bio u SAD-u. Imamo dobre uvjete, vrijeme i protivnike. Dobro se družimo, jako smo zadovoljni. Sretni smo što smo pobijedili. Odigrali smo dobro, pogotovo nakon ranog gola. Vratili smo se, odigrali dobro, ima jako puno pozitivnog i sad se moramo pripremiti za Brazil. Privilegija je igrati takve utakmice, sretni smo zbog toga.

Bilo je u Orlandu i hrvatskih navijača iz svih krajeva svijeta. Djevojke s platforme Croatians Online zanimalo je je li njihova podrška doprla do igrača, pored brojnijih i bučnih Kolumbijaca.

- Podrška navijača uvijek nam znači. Gdje god da smo igrali uvijek smo je imali. To nas bodri i motivira. Tijekom utakmice ne gledam baš previše okolo, ali vidjeli smo i sada da je bilo naših navijača.

Bilo je polemika da je u jednoj akciji Pongračić igrao rukom te da je trebao biti jedanaesterac za Kolumbiju?

- Nekad je to malo nejasno, ta pravila i detalji oko ruke. Bila je polemika. Nije svirao jedanaesterac, ja sam sretan. Po meni je to bilo u prirodnom položaju, nije bila daleko od tijela. Po meni više da nije penal nego da je. Sretan sam što ga nije svirao.

Klupska sezona u Fiorentini je ona s kojom Pongračić ne može biti do kraja zadovoljan.

- Ne možemo biti zadovoljni, nije najbolje nakon prošlogodišnje priče. Imali smo jako lošu fazu na početku, dosta igrača je izgubilo samopouzdanje. Bilo je teško izaći iz toga, još nije završen posao. Iduće utakmice će biti ključne, moramo nastaviti i gledati da odradimo što bolje.

Tko je najbrži u reprezentaciji?

- Jedan sam od bržih, ali to trebate pitati kondicijskog trenera. Vinicius? Gledamo ga u Ligi prvaka, fantastičan je igrač. Ne može se takva kvaliteta čuvati jedan na jedan. To mora odradti kolektiv. Moramo biti posloženi i koncentrirani da ga zaustavimo. Sustav s tri u obrani nisam baš često igrao, pogotovo s lijeve strane, ali tu sam da se prilagodim. Dobro je izgledalo. Ispočetka smo taj gol primili malo nesretno, ali smo se onda stabilizirali - rekao je Pongračić.

Marin Pongračić najavio utakmicu protiv Brazila

Nikola Moro, član talijanske Bologne pak dodaje:

- Brazil ima pojedince među najboljima na svijetu. Zadovoljstvo nam je natjecati se s njima, vidjeti tko je bolji u 90 minuta. Svi su velike zvijezde. Par njih se natječe za Zlatnu loptu, teško je tu nekoga izdvojiti.

Je li došlo vrijeme za njega da konačno zaigra na nekom velikom natjecanju?

- Nadam se, radim sve da bude tako. Vidjet ćemo, ima još dva mjeseca do Svjetskog prvenstva. Želim nastaviti raditi i dokazivati se, to je to.

S njim u Bologni igra kolumbijski reprezentativac Lucumi, jesu li pričali nakon utakmice?

- Kolumbijci su sretni da su igrali protiv nas. Nismo toliko puno pričali o utakmici nego o klupskoj situaciji.

Kako se Moro priprema za utakmice, kako trpi pojedine vrste pritiska?

- Pritisak se pobjeđuje velikim utakmicama kroz karijeru. Svatko od nas prpremljen je na sve vrste pritiska. Bez toga se nije moguće natjecati se. Brazilce još nismo pogledali, odradit ćemo to s izbornikom. Svaka je utakmica novo dokazivanje u reprezentaciji. Svatko od nas želi dat u svakoj utakmici sve najbolje i dokazati se u pravom svjetlu - rekao je Moro.