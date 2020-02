Loše vijesti i za vatrene! Ozlijedio se Ivan Perišić, šokiran i trener Bayerna

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić se ozlijedio na treningu Bayerna. Slomio je vanjski dio gležnja nakon duela s Alvarom Odriozolom koji je stigao ove zime u München. Naš igrač nakon toga napustio je trening.

Poznato je i koliko Perišić neće igrati, a procjene se kreću između šest i osam tjedana.

Ovo je šok - konstatirao je Hans Flick, trener Bayerna čija je konferencija za medije kasnila jer je čekao vijesti o našem igraču.

- Prvo smo mislili da nije ništa strašno. Ivan je bio u jako dobroj formi i puno nam je značio u smislu dinamike i iskustva - dodao je.

