Je li pogriješio? Donosimo gdje bi Dani Olmo završio da se strpio do ljeta

Donedavni igrač Dinama Dani Olmo debitirao je za svoj novi klub RB Leipzig u remiju 2:2 protiv Borussije Mönchengladbach.

Olmov menadžer Andy Bara otkrio name je zanimljive detalje iz Olmova transfera u njemački klub. Primjerice, saznali smo kako je u igri za Olma dugo bio i njemački velikan Bayern.

– Da, Bayern je bio u igri za Olma, jako ga je dugo pratio, ali se uključio dosta kasno. I onda ne bi bilo korektno prema Leipzigu da je taj transfer išao u drugom smjeru.

Bayern je Olma imao na radaru, ali kao i u svakom velikom klubu, sve je ovisilo o odlascima i dolascima igrača. Da je Olmo ostao sada u Dinamu, da nije prodan, jamčim da bi na ljeto otišao u Bayern. Jer to je bio Bayernov plan. Leipzig je dobio prednost zato što je rekao da Olma hoće odmah – kazao nam je Andy Bara.

Čija je ponuda za Olma bila najizdašnija?

– Postojala je velika ponuda i Atletica, financijski zadovoljavajuća i za Dinamo i za igrača, zatim ponuda Milana, koja je bila više nego korektna. Ali, na kraju je ipak odlučivao Olmo, a on je već dugo u glavi imao Bundesligu. On je jednostavno to vidio kao svoj razvojni put. Kao što je na tom putu još dok je bio dječak odabrao Dinamo.

Kada je Dani kao kapetan mlade momčadi Barcelone odlučio doći u Dinamo, svima je to bilo čudno. Kao što je sada većini čudno što je otišao u Leipzig. Međutim, trener Nagelsmann pokazao je veliku želju da ga dovede, što je Olmu jako puno značilo.

Rekao mu je da ga želi odmah. Kazao mu je: ‘Ajmo se, Dani, boriti zajedno, idemo pokušati napraviti nešto povijesno. Jer mi nikada ništa nismo osvojili. A za to nam trebaš ti.’ Tako će Olmo i u Leipzigu pokušati pisati povijest, ono što je već radio s Dinamom..

Nije želio u Barcelonu

– Daniju se ta priča, koju mu je na razgovoru u Zagrebu izložio i sportski direktor Leipziga, odmah svidjela. On je s trenerom Nagelsmannom razmjenjivao poruke i već dugo znao je svoju odluku – nastavlja Bara.

Kako se u cijeloj priči držao Dinamo?

– Dinamo je bio vrlo korektan u odabiru Danijeva kluba. Bit će to najveći transfer koji će Dinamo dogovoriti. U najgorem slučaju, zaradit će trideset milijuna eura, a dalje ovisi o njegovu sljedećem transferu, dakle da taj iznos naraste između 40 i 50 milijuna eura. Dinamu, koliko znam, pripada 20 posto od sljedećeg transfera – ističe Bara.

Što je Dani Olmo vidio u Bundesligi, a ne u Primeri ili Serie A?

– Kada je došla ponuda Barcelone, Dani nije bio još za to. On je došao iz Barcelone i Barcelonu smatra možda nekom zadnjom, najvišom razinom. Misli da iznad toga nema, uz Real i Manchester City. Mi ne smijemo zaboraviti da Olmo ima samo 21 godinu, a ima više trofeja nego što su ih imali Xavi i Iniesta kada su bili 21-godišnjaci.

Olmo već ima naslov europskog prvaka sa Španjolskom, brojne naslove s Dinamom. Uvjeren je da nije pogriješio, zato što Bundesligu smatra savršenim poligonom za svoj razvoj.

Puni stadioni, svaka utakmica derbi, sve savršeno organizirano i pripremljeno. Leipzig je prvi na ljestvici, na njega se “pale” svi, to je novi klub.

A da Dani ode u Barcelonu i, na primjer, Barcelona s njim izgubi dvije utakmice, odmah bi rekli da to nije to – kaže Bara i nastavlja:

– Ako Leipzig bude na kraju i treći, oni će reći – O.K. Nije to Bayern u kojemu stalno nešto morate. Ne uđete li u Ligu prvaka, mrtvi ste! To je ono što Daniju treba, da nema pritiska i da može dati najbolje od sebe.

Samo da se tjelesno pripremi i sigurno će biti standardan u momčadi, a onda mu je otvoren put prema A reprezentaciji Španjolske i Europskom prvenstvu.

Moguć povratak u Dinamo

Koja je vaša uloga u Olmovoj karijeri, što ste vi; menadžer, savjetnik, prijatelj?

– Ja sam sve to, ali prije svega prijatelj obitelji, još otkad je Dani bio u Barceloni. Ja sam započeo cijelu priču o njegovu dolasku u Dinamo jer sam tada živio i radio u Barceloni i poznavao sam njegova oca. Tada sam, nakon što sam vidio Danija kako igra, u šali znao reći – ti ćeš jednog dana igrati za Dinamo.

I doista, nakon što su mu u Barceloni bili ponudili novi ugovor, izrazio sam bojazan da on u Barceloni ne postane samo broj. I Dani je već tada izrazio želju da ide u Dinamo. Nije to bila odluka mame ili tate, ne, oni su samo podržali ono što je Dani odlučio. I odluka da ide u Leipzig također je bila samo njegova.

Hoće li se Olmo jednog dana vratiti u Dinamo?

– Nikada ne bih odbacio mogućnost da on na kraju karijere jednu sezonu odigra u Dinamu. Pun je emocija prema Zagrebu i Dinamu – zaključio je Bara.