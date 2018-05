Lokosi su pomogli Dinamu u stasanju zvijezda i zaradi

Nabrojiti sve igrače koji su u raznim razmjenama bili i u Dinamu i u Lokomotivi nemoguće je jer neke paušalne procjene govore o oko 200 imena.

Nije sporno da dio naših klubova ne odobrava tako usku suradnju, ali pravno je sve čisto, a i Dinamo i Lokomotiva imaju koristi od te suradnje.

Plavi višestruko zaradili

Uostalom, dovoljno je podsjetiti da je Dinamo od Lokomotive kupio Marka Pjacu i Marcela Brozovića, iako ih je za naše prilike skupo platio, to mu se višestruko isplatilo. Uz to puno je svojih igrača slao na posudbe na Kajzericu i dečki su se tamo razvijali pa onda napravili lijepe karijere. Dovoljno je spomenuti Badelja (sad u Fiorentini), Vrsaljka (Atletico), Kramarića (Hoffenheim), Antolića (Legia), Pivarića (Dinamo Kijev), bili su tamo i Andrijašević (Gent), Pavičić (Rijeka), Tomečak (Club Brugge), čak i današnji kapetan plavih Arijan Ademi...

– To je jako dobra stvar. Doduše, ja sam u Lokomotivu iz Dinama došao pred kraj karijere, da bih pomogao lokosima, ali i da bi pomogao u razvoju mladih igrača koji su na posudbi iz Dinama te mladim igračima iz Lokomotivina pogona. I mislim da je to bilo dobro, sada je već nekoliko igrača s kojima sam igrao ili sam ih trenirao u fokusu, iz mojih juniora u prvoj su momčadi Kastrati i Krajnović, prije je priključen Oluić, igrao sam i trenirao s Majerom i Ivanušecom – kazao nam je Jerko Leko, nekadašnji reprezentativac, igrač Dinama, Monaca, kijevskog Dinama, a danas trener juniora Lokomotive.

Očito je dobro za mlade igrače da igraju.

– To je najbolji put i svakom mladom igraču to ću savjetovati, nema koristi od sjedenja na tribini velikog kluba, bolje je otići u Lokomotivu, Inter, Istru i tamo igrati i razvijati se – kaže Leko.

I danas u Lokomotivi ima zanimljivog ‘materijala’, kako za Dinamo tako za možda i europske klubove. Navodno će kapetan Lokomotive natrag u Maksimir, Ivan Šunjić iskazao se na Kajzerici, a plavima treba pouzdani zadnji vezni. Jasno je da će biti pomame za plemenitim veznjacima kakvi su Lovro Majer (20 godina) i Luka Ivanušec (19), za brzim krilom Lirimom Kastratijem (19).

– Sigurno da ima odličnih igrača, a na njima je da odluče kamo će. Sigurno je da svatko od njih želi napraviti korak prema gore u svojoj karijeri, hoće li u Dinamo ili inozemstvo, odluka je njihova. Ali, čim postoji zanimanje za igrače Lokomotive, to je dokaz da se na Kajzerici dobro radi – ocijenio je Leko.

Leko: Podcijenili su Kastratija

Iako su traktati napisani o (pre)bliskoj suradnji Dinama i Lokomotive, pogotovu jer od početka naše lige lokosi nikad nisu pobijedili plave. Sve do 10. ožujka ove godine kada su u Maksimiru slavili s 4:1, kada se prvenstvo već moglo slomiti. Kastrati je torpedirao plave s dva pogotka te Lovro Majer iz dva jedanaesterca i trener plavih Mario Cvitanović dao je ostavku. Dinamo danas dolazi u Kranjčevićevu, sad traži pobjedu, njome bi i matematički osigurao naslov prvaka.

– Dinamo je tada malo podcijenio ‘mog’ Kastratija, dečko je strašno brz, a nitko ga baš nije znao. No sad ga dobro znaju nakon ta dva gola, sad su ga upoznali i ostali pa mu je teže. Ali to je dobro za Kastratija, sad ima veće izazove s kojima se mora nositi, tako će se razvijati. Nije Dinamo baš često lako dobivao Lokomotivu, ni sad to neće biti jednosmjerna utakmica. U pravoj je formi Radnjić, i Krstanović dobro igra, Lokomotiva ima dobar spoj mladosti i iskustva i želi biti peta. Lokomotiva uvijek mora biti među pet najboljih – zaključio je Leko i poslao upozorenje svom bivšem klubu.