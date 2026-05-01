Kontroverzni šef Fife će se kandidirati i za četvrti mandat, iako je maksimum tri!

Predsjednik Fife Gianni Infantino objavio je u četvrtak na godišnjem Kongresu krovne nogometne organizacije da će se kandidirati za novi mandat kada mu aktualni istekne 2027. godine.

Infantino je to priopćio na kraju višesatnog događaja tijekom kojeg je isticao rezultate iz proteklih deset godina te obećao svim 211 članica Fife ukupno 2,7 milijardi dolara (1,98 milijardi funti) kroz raspodjele u sljedeće četiri godine.

- Želim vam potvrditi da ću biti kandidat na izborima za predsjednika Fife sljedeće godine - rekao je Infantino zaključujući Kongres, na što je velik dio dvorane odgovorio pljeskom.

Kandidirat će se uz potporu najmanje tri od šest svjetskih nogometnih konfederacija. Afrička i azijska nogometna tijela, koja zajedno predstavljaju 100 od ukupno 211 članica, u srijedu su objavila da podržavaju Infantinovu kandidaturu za novi mandat — i prije nego što je sam Infantino potvrdio kandidaturu. Pridružili su se južnoameričkoj konfederaciji CONMEBOL, koja je već ranije ovog mjeseca dala podršku Infantinu.

Time Infantino postaje favorit za još četiri godine na čelu Fife, a mogao bi biti i jedini kandidat, kao što je bio 2019. i 2023. godine.

Infantino je postao predsjednik Fife 2016. nakon tijesne pobjede na izvanrednim izborima održanima nakon velikog korupcijskog skandala koji je srušio njegova prethodnika, Sepp Blatter. Ubrzo je povećao financijske raspodjele svim članicama Fife i time učvrstio potporu mnogih.

Bez protukandidata reizabran je 2019. i 2023. godine. Budući da statuti Fife ograničavaju predsjednike na "najviše tri mandata", neki su smatrali da bi aktualni mandat trebao biti njegov posljednji. No Infantino je uoči finala Svjetskog prvenstva 2022. izjavio da je razjašnjeno kako se njegove prve tri godine na funkciji (2016.–2019.) ne računaju u ograničenje jer nisu činile puni četverogodišnji mandat. Tako će Infantino moći ostati na čelu Fife ukupno 15 godina, što je s obzirom na pravila presedan.

Izvan Fife suočio se s etičkom prijavom neprofitne organizacije FairSquare, kao i s čestim kritikama i negodovanjem navijača zbog cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo, njegovih pohvala američkom predsjedniku Donald Trump i niza drugih pitanja.

No među članicama — 211 nacionalnih nogometnih saveza, od kojih svaki ima jedan glas — rijetko dolazi do neslaganja. Pod Infantinom su prihodi Fife narasli na rekordne razine, što mu omogućuje obećanja o rekordnim financijskim raspodjelama. Svaka članica imala je pravo na osnovnih 8 milijuna dolara za razdoblje 2023.–2026., uz dodatna sredstva za one "kojima je pomoć najpotrebnija".

Infantino u javnim nastupima često podsjeća da "tri četvrtine njih vjerojatno ne bi mogle organizirati sport bez" financijske potpore Fife (što je, naravno, osporavana tvrdnja).

Ovog tjedna u Vancouveru on i Vijeće Fife također su učinili ustupak većim savezima — povećali su financijske nagrade za sve 48 reprezentacija sudionica Svjetskog prvenstva 2026. za više od 2 milijuna dolara po reprezentaciji.

U govoru u četvrtak Infantino je ponovio poruku iz svog prvog izbornog govora 2016.: "Novac Fife je vaš novac", rekao je stotinama nogometnih dužnosnika, "i dugujemo ga, naravno, svima vama."

Dodao je da će raspodjele porasti "za 20 posto" u ciklusu Svjetskog prvenstva 2027.–2030. muških reprezentacija. Ukupno 2,7 milijardi dolara bit će dodijeljeno članicama "kako biste imali više za ulaganje u treninge, razvoj mladih selekcija, djevojčica i dječaka diljem svijeta".

"I mogu vas uvjeriti da je tih 2,7 milijardi dolara koje ulažemo u sljedeći ciklus tek početna točka, minimum onoga što činimo i želimo činiti. I učinit ćemo, svakako, mnogo, mnogo više."

Infantino je također poslao poruku koja je održala trojicu uzastopnih predsjednika Fife — João Havelange, Sepp Blatter i sada Infantina — na vlasti desetljećima, zahvaljujući sustavu "jedna država – jedan glas".

"Fifa ima 211 članica i svih 211 su jednake", rekao je. "Svi ste nam jednaki. Nećemo nikoga ostaviti po strani... Nastavit ćemo osiguravati da svih 211 bude uključeno u globalnu nogometnu zajednicu te da koristi koje generiramo kroz Svjetsko prvenstvo, Svjetsko klupsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo za žene, Svjetsko klupsko prvenstvo za žene i tako dalje, budu vraćene cijelom svijetu."

Kasnije je obećao da će FIFA "ostvariti znatno bolje rezultate" od 14 milijardi dolara prihoda planiranih za ciklus od 2027. do 2030.

Razina potpore Infantinu u Sjevernoj Americi i Europi nije posve jasna. Njegove ideje i potezi često nailaze na otpor pojedinih europskih saveza pa i same kontinentalne konfederacije Uefa. No njihova podrška mu nije nužna za pobjedu na izborima.

U ranijem priopćenju ovog mjeseca, CONMEBOL (10 članica) pohvalio je Infantinovo "vodstvo" i "napredak", osobito u razvoju nogometa tijekom njegova mandata.

Azijska nogometna konfederacija (AFC), koja ima 47 članica (od kojih su 46 članice Fife), potom je u srijedu objavila da je njezin izvršni odbor "jednoglasno i čvrsto podržao reizbor predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za sljedeći mandat".

Njezin predsjednik, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa iz Bahreina, izjavio je: "U proteklih 10 godina FIFA, pod vodstvom predsjednika Infantina, i AFC uspješno su surađivali na razvoju nogometa u Aziji i globalno. Fifa je danas u najboljoj poziciji u svojoj povijesti i dajemo mu punu i kontinuiranu podršku kao kandidatu za predsjednika Fife za mandat 2027.–2031., kao što ga azijski nogomet podržava od njegova izbora 2016.“

Istoga dana Afrička nogometna konfederacija (CAF) objavila je kratko priopćenje u kojem navodi da je svih 54 članica "jednoglasno podržalo Giannija Infantina za reizbor na mjesto predsjednika FIFA-e za razdoblje 2027.–2031."

Sljedeći dan, u četvrtak, bio je prvi službeni dan "izbornog razdoblja", tijekom kojeg je "dopušteno vođenje izborne kampanje". Rok za predlaganje kandidata je 18. studenoga. Izbori će se održati na Kongresu FIFA-e 18. ožujka 2027. u Rabatu u Maroku.