Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEŽERNA SVADBA

Mladenci originalnom idejom gostima smanjili troškove, Hrvati oduševljeni: 'Ovo je najbolje ikad'

Pixabay
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
30.04.2026.
u 18:20

Nakon što su riješili sve klasične stavke poput sale i benda, počeli su razmišljati o uvođenju potpuno ležernog pravila odijevanja

Jedan zaručnički par iz Hrvatske na Redditu je pokrenuo žustru raspravu svojom neobičnom idejom za vjenčanje. Naime, razmišljaju o tome da kao pravilo odijevanja odrede trenirke i najudobniju odjeću kako bi gostima smanjili troškove i osigurali opuštenu zabavu, no reakcije su bile sve samo ne jednoglasne.

Nakon što su riješili sve klasične stavke poput sale i benda, počeli su razmišljati o uvođenju potpuno ležernog pravila odijevanja. 'Znači, trenirke, tajice, trapke, tenisice... doslovno ono u čemu se ljudi najugodnije osjećaju', napisao je budući mladoženja. Svoju ideju obrazložili su s dva ključna razloga - udobnost gostiju tijekom cjelonoćne proslave i željom da im smanje financijski teret kupovine svečane odjeće. Svjesni da bi takav potez mogao šokirati stariju rodbinu, zatražili su mišljenja i iskustva zajednice.

Ležerno vjenčanje – dress code: trenirka i udobna odjeća? Ima li tko iskustva?
by u/Markocro86 in askCroatians

Reakcije korisnika bile su izrazito podijeljene i kretale su se od potpunog zgražanja do bezrezervne podrške. Najpopularniji komentar, koji je sažeo mišljenje mnogih protivnika ove ideje, bio je brutalno iskren. 'Uzmi u obzir da ćete svi skupa na slikama izgledati kao skup klošara. Doduše opranih klošara, ali ipak klošara', napisao je jedan korisnik. Mnogi su se složili da, iako je ideja o udobnosti dobra, trenirka ipak prelazi granicu dobrog ukusa za prigodu poput vjenčanja. Neki su predložili kompromisno rješenje poput opuštenijeg stila, koji uključuje traperice i sako, kao savršen balans između ležernosti i svečanosti.

S druge strane, bilo je i onih koji su idejom bili oduševljeni. 'Zvuči kao najbolje vjenčanje ikad', komentirao je jedan korisnik, dok su drugi pohvalili par zbog razmišljanja izvan okvira i brige za goste. 'Vaša je ideja, probajte je sprovesti i uživati u njoj. Ne treba sve biti po nekim društvenim normama', poručio im je jedan od podržavatelja. Zanimljiv prijedlog dala je korisnica koja je bila na svadbi gdje su se gosti nakon formalnog dijela i fotografiranja presvukli u udobniju odjeću, što se pokazalo kao pun pogodak jer je atmosfera postala znatno opuštenija.

Ova rasprava na Redditu savršeno se uklapa u šire trendove koji pokazuju da se parovi sve više odmiču od strogih tradicija i teže personaliziranim vjenčanjima koja odražavaju njihov stil. Ideja nije posve nova u Hrvatskoj; u travnju 2024. godine jedan par iz Splita vjenčao se u trenirkama, što je izazvalo veliku medijsku pozornost. Nadalje, briga mladenaca za financije gostiju itekako je opravdana, s obzirom na to da odlazak na vjenčanje u Hrvatskoj predstavlja sve veći trošak. Rastuća popularnost takozvanih 'mikro vjenčanja' i proslava u prirodi također pokazuje pomak prema intimnijim i manje formalnim događajima

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.
Wall Street Journal objavio veliki hvalospjev Hrvatskoj: 'O njima nitko nije razmišljao, a jedini na kontinentu to mogu'

 
Ključne riječi
dress code trenirka vjenčanja reddit

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!