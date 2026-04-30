Mladenci originalnom idejom gostima smanjili troškove, Hrvati oduševljeni: 'Ovo je najbolje ikad'

Jedan zaručnički par iz Hrvatske na Redditu je pokrenuo žustru raspravu svojom neobičnom idejom za vjenčanje. Naime, razmišljaju o tome da kao pravilo odijevanja odrede trenirke i najudobniju odjeću kako bi gostima smanjili troškove i osigurali opuštenu zabavu, no reakcije su bile sve samo ne jednoglasne.

Nakon što su riješili sve klasične stavke poput sale i benda, počeli su razmišljati o uvođenju potpuno ležernog pravila odijevanja. 'Znači, trenirke, tajice, trapke, tenisice... doslovno ono u čemu se ljudi najugodnije osjećaju', napisao je budući mladoženja. Svoju ideju obrazložili su s dva ključna razloga - udobnost gostiju tijekom cjelonoćne proslave i željom da im smanje financijski teret kupovine svečane odjeće. Svjesni da bi takav potez mogao šokirati stariju rodbinu, zatražili su mišljenja i iskustva zajednice.

Reakcije korisnika bile su izrazito podijeljene i kretale su se od potpunog zgražanja do bezrezervne podrške. Najpopularniji komentar, koji je sažeo mišljenje mnogih protivnika ove ideje, bio je brutalno iskren. 'Uzmi u obzir da ćete svi skupa na slikama izgledati kao skup klošara. Doduše opranih klošara, ali ipak klošara', napisao je jedan korisnik. Mnogi su se složili da, iako je ideja o udobnosti dobra, trenirka ipak prelazi granicu dobrog ukusa za prigodu poput vjenčanja. Neki su predložili kompromisno rješenje poput opuštenijeg stila, koji uključuje traperice i sako, kao savršen balans između ležernosti i svečanosti.

S druge strane, bilo je i onih koji su idejom bili oduševljeni. 'Zvuči kao najbolje vjenčanje ikad', komentirao je jedan korisnik, dok su drugi pohvalili par zbog razmišljanja izvan okvira i brige za goste. 'Vaša je ideja, probajte je sprovesti i uživati u njoj. Ne treba sve biti po nekim društvenim normama', poručio im je jedan od podržavatelja. Zanimljiv prijedlog dala je korisnica koja je bila na svadbi gdje su se gosti nakon formalnog dijela i fotografiranja presvukli u udobniju odjeću, što se pokazalo kao pun pogodak jer je atmosfera postala znatno opuštenija.

Ova rasprava na Redditu savršeno se uklapa u šire trendove koji pokazuju da se parovi sve više odmiču od strogih tradicija i teže personaliziranim vjenčanjima koja odražavaju njihov stil. Ideja nije posve nova u Hrvatskoj; u travnju 2024. godine jedan par iz Splita vjenčao se u trenirkama, što je izazvalo veliku medijsku pozornost. Nadalje, briga mladenaca za financije gostiju itekako je opravdana, s obzirom na to da odlazak na vjenčanje u Hrvatskoj predstavlja sve veći trošak. Rastuća popularnost takozvanih 'mikro vjenčanja' i proslava u prirodi također pokazuje pomak prema intimnijim i manje formalnim događajima.

