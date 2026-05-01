FOTO Petar Pereža ponovno iznenadio objavom! Po treći puta je postao otac, objavili i nesvakidašnje ime

Voditelj i urednik emisije RTL Danas, Petar Pereža, na društvenim mrežama je objavio da je njegova supruga Morana rodila djevojčicu. Ponosni otac podijelio je fotografiju na kojoj dodiruje ručicu malene prinove u obitelji, a otkrio je i njezino nesvakidašnje ime.

- Stigla nam je Mari Charbel Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu!!! - napisao je Pereža na svom Facebook profilu. U komentarima na objavu pljušte čestitke. - "Čestitam. Mami brz oporavak! Djetešce vam svima bilo na blagoslov", "Iskrene čestitke dragi Petre uz obilje Božjeg blagoslova cijeloj obitelji, osobito malenoj Mari. Pozdravi puno Moranu", "Čestitam. Sretno princezi i cijeloj obitelji!", "Sretno stigla tatina princeza" - samo su neke od reakcija prijatelja i pratitelja obitelji.

Podsjetimo, ljubavna priča Petra i Morane Pereža počela je u ožujku 2005. godine. Petar, tada urednik na Radio Dalmaciji u rodnom Splitu, i Morana Maleš, odgojiteljica iz Šibenika, sreli su se preko njihove zajedničke prijateljice Kristine Tešije, koja je s Petrom radila na radiju, a Moranu je poznavala sa zajedničkog studija na Pedagoškom fakultetu. Kristina je buduće supružnike spojila prilikom Moranina posjeta Splitu.

– Otišli smo zajedno na kavu, sljedeći tjedan ja sam nju posjetio u Šibeniku, i tako je počelo – prisjetio se jednom prilikom voditelj sudbonosnog susreta. Petra i Moranu nije zaustavila ni udaljenost između Splita i Šibenika te su se konstantno viđali – bila je to ljubav na prvi pogled. – Odmah sam osjetila da je Petar osoba s kojom bih mogla provesti život – otkrila je Morana u rijetkom medijskom istupu.

Nakon što je Pereža dobio i prihvatio ponudu voditi središnji informativni program Nove TV, sredinom kolovoza 2005. zaljubljeni par se preselio iz Dalmacije u Zagreb. Uslijedio je život u hrvatskoj metropoli, a nedugo zatim dvojac je svoju ljubav odlučio okruniti brakom. Raskošna ceremonija održana je u srpnju 2006. godine u Skradinu, no ono o čemu se dugo pričalo bilo je kasnije slavlje na kojem su s dvadesetak uzvanika otplovili do ušća rijeke Krke, gdje su u prirodnom okruženju i opuštenoj atmosferi jednog tamošnjeg restorana nastavili zabavu. Voditelj i njegova dvije godine mlađa Morana danas imaju dvojicu sinova: 18-godišnjeg Tomu i 16-godišnjeg Šimuna, a obitelj je upravo postala bogatija za djevojčicu Mari Charbel.