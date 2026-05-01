FOTO Red za grah na Maksimiru stvara se od ranog jutra, čeka i dvojac s juga Njemačke: 'Čuli smo da je dobar...'
Zagrepčanke i Zagrepčani od devet sat pristižu u Maksimir na tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada gdje je Grad Zagreb za njih pripremio bogat glazbeni i zabavni program te besplatnih 40.000 porcija graha i 30.000 komada štrukli. – Dolazim ovdje svake godine, to je jedna divna zagrebačka tradicija – rekao je Zoran Pavlek.
A susreli smo i Lukasa i Valeriju koji su na Maksimiru, pak, prvi put: – Došli smo s juga Njemačke, na poslovnom smo putu. Tu smo jer smo čuli za grah na Maksimiru za Prvi maj,. Veselimo se probati ga – rekli su.
Na ulazu u park Maksimir građane su tradicionalno dočekli članice i članovi zagrebačkog SDP-a i dijeli im crvene karanfile, ali i sadnice rajčice. Program će se odvijati na dvije pozornice cijeli dan, a građanima će se besplatno podijeliti 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2000 porcija graha s ričetom i junetinom, a mislilo se i na vegetarijance za koje je pripremljeno 2500 porcija graha s ričetom bez mesa. Pripremljeno je i 30.000 komada štrukli sa sirom. Glazbeni dio programa će početi na samom ulazu u park gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice.
Prvi će na velikoj pozornici nastupiti Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga Šlageristi i Zagrebački orkestar ZET-a, a potom će uslijediti koncert grupe Pavel. Središnji dio programa bit će nastup Vesne Pisarović, a nastavit će se koncertom grupe Silente. Paralelno, na maloj pozornici održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.