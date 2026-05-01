Zagrepčanin pita je li pametno kupiti ovakav stan: 'To je vrijeme najvećeg građevinskog kriminala, svaka šuša je gradila'

Što mislite o kupnji starogradnje odnosno stana u zgradi izgrađenoj 2001., upitao je Zagrepčanin na Redditu dodajući kako je stan u potpunosti renoviran, fasada na zgradi izgleda dobro i odgovara svim njegovim potrebama. "Duplex i taj gornji dio u potkrovlju imaju još tri stana, neki međukatovi su i onda su još dva stana u potkrovlju pa računam, ako postoji neki problem s krovom, nije samo naš. Usput šetam po Trešnjevki i vidim da ima dosta tih starijih zgrada koje ljudi rado kupuju i ne žale se na neke probleme", piše.

U nešto više od 30 komentara, koliko ih je objava sakupila, ljudi su najčešće pisali kako nije riječ o starogradnji. "Zgrade građene 80-ih se smatraju 'starogradnjom' i uglavnom je kupnja stana u takvoj zgradi pametnija investicija od kupnje novogradnje. Ovo što ti smatraš starogradnjom ja osobno ne bi kupio nikada. To je vrijeme najvećeg građevinskog kriminala u državi, svaka šuša je gradila zgrade upitne kvalitete. Isto je i danas al' je onda bilo 2 puta gore", piše u jednom od komentara.

U drugom komentator savjetuje: "Kao netko tko čuje svaki korak susjeda jer je zvučna izolacija 2 cm stiropora, bježi od 2000.", netko je napisao i da kupuje stan, a ne auto. "Što misliš da za 25 godina propadne nekretnina? Ako je valjala onda, valja i sad, a ako ne valja sad, nije bila dobra ni kad je napravljena", tvrdi.