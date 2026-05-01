Tko je srpsko čudo od djeteta kojeg traži pola Europe!? U igri su silni milijuni, a početna cijena - sitnica!

Loznica: Utakmica 27. kola Mozzart Bet Super lige Srbije između FK IMT i FK Crvena zvezda
Bane T. Stojanovic/ATAImages
Autor
Željko Janković
01.05.2026.
u 06:00

- Ne mogu točno govoriti tko je zvao, ali već smo primili ponudu vrijednu 20 milijuna eura za njega... - kazao je Zvedzan terzić, predsjednik Crvene zvezde

Arsenal je uglavnom uživao u nizu uspjeha na tržištu transfera u posljednje vrijeme. Bilo je i nekih promašaja, poput Viktora Gyokeresa, ali Arsenal planira riješiti taj problem dovođenjem Juliana Alvareza. Sportski direktor Andrea Berta stoji iza nedavnih transfera Arsenala i, prema riječima Fabrizija Romana, najpoznatijeg nogometnog insajdera, bacio je oko na jednu drugu buduću zvijezdu.

Govoreći na YouTubeu i nazivajući situaciju "Arsenalovim blitzom", Romano je otkrio da momčad Mikela Artete ima interes za srpsko čudo od djeteta, Vasilija Kostova. Sedamnaestogodišnjak igra za Crvenu zvezdu, a prethodno je opisan kao "balkanski Barella" i "srpski Pedri". Kostov, koji je već igrao za seniorsku razinu za seniorsku reprezentaciju, privlači interes talijanskih i njemačkih klubova. Međutim, sada je u igru ušao i Arsenal.

- Glede Arsenala, želio sam spomenuti ime mladog talenta, zove se Vasilije Kostov. On je ofenzivni vezni igrač koji igra za Crvenu zvezdu, ima 17 godina, vrlo zanimljiv igrač s potencijalom. Talijanski i njemački klubovi prate situaciju. Ali sada je istina ono što se izvještava u Srbiji - i Arsenal prati Kostova, i to pomno. Ostvarili su kontakt s ljudima bliskim igraču i razmatraju njegov transfer. Arsenal želi ulagati i u talente, ne samo u etablirane igrače, pa je Kostov jedan od talenata koje Arsenal prati. Još je rano reći hoće li Arsenal sklopiti ovaj posao, ali Arsenal ima istinski interes za ovog igrača - kazao je Romano.  

Crvena zvezda će za svog talenta tražiti 20 milijuna eura. To je zato što je srbijanski klub prethodno primio ponudu od otprilike tog iznosa za Kostova, iako prodaja u to vrijeme nije razmatrana.

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, rekao je: 
- Ne mogu točno govoriti tko je zvao, ali već smo primili ponudu vrijednu 20 milijuna eura za njega...

Terzića su zatim upitali, može li Kostov igrati na razini engleskog nogometa.  
- Naravno, ali ne za bilo koju momčad, mogao bi igrati za jedan od šest najvećih klubova u Engleskoj - kazao je Terzić.

 
vasilij kostov Transfer Arsenal Crvena zvezda Zvezdan Terzić

Avatar Idler 3
Idler 3
07:01 01.05.2026.

Dajte-najte...ak je tolk dobri, ne tržit ga prej dvadesete...il je sam dobro marketinški predstavlen.

