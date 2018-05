Loše vijesti za vatrene! Ozlijedio nam se važan igrač

Vedran Ćorluka nije se ove sezone naigrao u moskovskom Lokomotivu, no zato je s njim podigao naslov prvaka Rusije i to treći naslov u povijesti tog kluba. Prvi nakon 2004. godine. Naslov su osvojili prvi put 2002., zatim 2004., te sada i to zahvaljujući minimalnoj, 1:0 pobjedi na domaćem terenu protiv rivala Zenita. Pogodak vrijedan naslova postigao je Portugalac Eder.

Ćorluka je odigrao prvo poluvrijeme, a onda ga je zamijenio Pejačinović. Tako je Lokomotiv nakon 29 odigranih kola, sa 60 bodova pobjegao drugoplasiranom Spartaku četiri boda. Do kraja ruskog prvenstva ostalo je samo jedno kolo koje momčadi Jurija Semina neće značiti previše. A izgleda da će se Lokomotiv nakon ovog trijumfa pridružiti u borbi za grupnu fazu Lige prvaka. Velika je to stvar za moskovski klub koji je ove sezone igrao Europsku ligu u kojoj je Ćorluka upisao dvije utakmice. Naime, većinu sezone hrvatski stoper bio je ozlijeđen.

Imao je problema s Ahilovom tetivom, stoga je propustio i dosta prvenstvenih utakmica. Odigrao ih je svega šest. Ozljedu je obnovio baš u utakmici EL-a protiv Atlético Madrida. Imao je problem baš s Ahilovom tetivom desne noge koju je operirao u travnju prošle godine.

Prema riječima trenera Jurija Semina, i prije utakmice protiv Zenita bio je upitan, no ipak je zaigrao. Nije to bila najpametnija odluka jer se ponovno ozlijedio pa napustio teren.

– Ta ozljeda mogla bi se ponoviti bilo kada. Ćorluka je mogao doći i reći da ne može igrati jer se priprema za Svjetsko prvenstvo, no rekao mi je da može igrati. Nadam se da će biti spreman za Mundijal – izjavio je trener Juri Semin.