Nogometaš koji je postao milijarder u tajnosti: 'Suigrači nisu znali da gradim carstvo'

Mnogi ga pamte kao neumornog i borbenog veznog igrača, čovjeka koji je ostavljao srce na terenu u dresovima Arsenala, Milana i Marseillea. Mathieu Flamini bio je prototip modernog nogometaša čija se vrijednost nije mjerila samo u golovima, već u pretrčanim kilometrima i beskompromisnim duelima. U svlačionici je učio od legendi poput Thierryja Henryja i Dennisa Bergkampa, upijajući njihovu radnu etiku i pobjednički mentalitet koji je, kako kaže, nosio sa sobom u svakoj utakmici. No, dok su njegovi suigrači nakon treninga odlazili kući igrati videoigre ili odmarati, Flamini je vodio dvostruki život. Godinama je od svih, uključujući obitelj i najbliže prijatelje iz svijeta nogometa, krio tajnu - da je suosnivač biokemijske tvrtke koja bi jednog dana mogla promijeniti svijet. Njegova druga karijera, ona poduzetnička, započela je u tišini, daleko od reflektora stadiona, i pretvorila ga u jednog od najbogatijih sportaša u povijesti.

Sve je počelo 2008. godine, dok je igrao za Milan. Tada je upoznao poslovnog partnera Pasqualea Granatu s kojim je osnovao tvrtku GF Biochemicals. Njihov cilj bio je ambiciozan, gotovo nevjerojatan: pronaći održivu alternativu proizvodima na bazi nafte. Nakon godina istraživanja u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pisi, tvrtka je postala prva na svijetu koja je uspjela industrijski masovno proizvoditi levulinsku kiselinu. Riječ je o kemijskom spoju dobivenom iz poljoprivrednog otpada i biomase, koji je Američko ministarstvo energetike identificiralo kao jednu od dvanaest ključnih molekula koje mogu otključati "zeleniju" budućnost. Ta kiselina može zamijeniti petrokemikalije u svemu, od plastike, otapala i kozmetike do goriva, čime se emisije CO2 u proizvodnji smanjuju i do 80 posto. Flamini je uložio milijune vlastitog novca u projekt za koji je vjerovao da ima potencijal doseći tržišnu vrijednost od preko dvadeset milijardi funti.

Iako ga danas Forbes procjenjuje na nevjerojatnih deset milijardi funti, novac, tvrdi, nikada nije bio primarni motiv. Njegova strast prema održivosti rođena je puno prije nogometne slave. Odrastajući u Marseilleu, lučkom gradu na obali Sredozemnog mora, i provodeći ljeta na obiteljskoj Korzici, razvio je duboku povezanost s prirodom. Bio je svjestan problema zagađenja plastikom i kemikalijama od najranije dobi. Priroda je za njega, kaže, dio nasljeđa za koje se osjeća odgovornim boriti. Taj osjećaj odgovornosti potaknuo ga je da svoj utjecaj i resurse usmjeri prema rješavanju onoga što naziva "najvećim problemom našeg vremena" - klimatskim promjenama.

Put od ideje do realizacije bio je dug i mukotrpan, a upravo je to bio jedan od razloga zašto je svoj poslovni pothvat držao u tajnosti punih pet godina. Osjećao je ogroman pritisak jer je kao nogometaš ulazio u svijet visoke znanosti i biznisa. U šali je znao reći kako je njegova najveća pogreška bila ulazak u industriju koja zahtijeva toliko vremena i strpljenja.

Upravo mu je nogometno iskustvo dalo mentalnu snagu potrebnu za uspjeh u nemilosrdnom svijetu startupa. Tvrdi da su stres i pritisak sastavni dio uloge direktora, no 70 posto sporta je mentalna priprema, a on je za to bio spreman od malih nogu. Priznaje da je prikupljanje investicija izazov, ali ni približno toliko stresno kao igranje utakmice pred 80.000 navijača. Poseban utjecaj na njegov stil vođenja imao je legendarni trener Arsenala, Arsène Wenger.

Danas Flamini više nije samo bivši nogometaš, već izvršni direktor svoje tvrtke i ugledni glas u svijetu bioekonomije. Njegov utjecaj seže do najviših razina, što potvrđuje i nedavni sastanak s britanskim kraljem Charlesom III. u Buckinghamskoj palači, gdje je s drugim poslovnim liderima raspravljao o budućnosti zelenih tehnologija u Europi. Svjestan je da njegova nogometna slava predstavlja moćnu platformu. "Nogomet nema granica, nema religije i univerzalan je jezik.

Iako je potpuno posvećen poslu, nogomet je i dalje njegova velika ljubav. Navijače je posebno zaintrigirala njegova izjava da ne isključuje mogućnost kupnje nekog od klubova koji su mu obilježili život, poput Arsenala ili Marseillea. Dok čeka što će mu svemir donijeti, Mathieu Flamini živi mirnijim životom, ali s istom disciplinom koja ga je krasila na terenu. Prije osam godina postao je vegan kako bi smanjio rizik od ozljeda, vježba četiri do pet puta tjedno u londonskom Hyde Parku i opušta se gledajući dokumentarce o prirodi, posebno one Davida Attenborougha.