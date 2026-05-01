Jedan od najbogatijih poduzetnika u regiji gradi kompleks u obliku pegle: Megaprojekt je vrijedan 90 milijuna eura

U Novom Sadu gradi se potpuno novi poslovni kompleks Delta Iron čija vrijednost bi mogla doseći skoro 100 milijuna eura. Izgradnja poslovnog kompleksa napreduje prema planu, a riječ je o jednoj od većih investicija u segmentu poslovnih nekretnina u ovom dijelu regije. Vrijednost projekta procjenjuje se na više od 90 milijuna eura, dok će se kompleks prostirati na oko 46.000 četvornih metara. Od toga je približno 40.000 kvadrata namijenjeno zakupcima. Zbog specifičnog izgleda, projekt je u javnosti već dobio nadimak "pegla", iako je riječ o eliptično oblikovanoj građevini s centralnim atrijem. Investitor je Delta Holding, u vlasništvu Miroslava Miškovića, jednog od najbogatijih poduzetnika u regiji. Objekt će se sastojati od četiri međusobno povezana krila organizirana oko središnjeg atrija s uređenim zelenim površinama, prenosi biznisinfo.ba.

Osim uredskih prostora, projekt uključuje i niz dodatnih sadržaja – ugostiteljske objekte, trgovine, fitness zone te prostore za edukaciju i profesionalni razvoj. Prema najavama investitora, prve dvije faze, koje obuhvaćaju više od 20.000 četvornih metara, trebale bi biti dovršene do sredine godine. Planirana je i primjena naprednih energetskih rješenja, uključujući više od 4.700 solarnih panela i geotermalne sustave, čime bi se moglo osigurati do 60 posto energetske samoodrživosti. Interes zakupaca raste paralelno s napretkom gradnje, a među najavljenim korisnicima nalazi se i We Share, koja se bavi pružanjem fleksibilnih uredskih prostora. Završetak cijelog kompleksa planiran je tijekom 2026. godine, kada bi Delta Iron trebao postati nova poslovna zona u Novom Sadu.

