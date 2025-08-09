Ljutiti Štimac se odlučio na radikalan potez u Mostaru, 'preživjet' će samo jedan

Novi trener Zrinjskog, Igor Štimac, nakon 1:1 u prvoj utakmici trećeg pretkola Europske lige protiv islandskog Breidablika, izrazio je nezadovoljstvo igrom i najavio značajne promjene u stručnom štabu.

Zrinjski je ranije ispao od Slovana u drugom pretkolu Lige prvaka, pa je nastavio europsku sezonu u pretkolima Europske lige, gdje sada želi izboriti plasman u grupnu fazu.

Štimac je kao najveći problem izdvojio sporu brzinu protoka lopte tijekom utakmice u Mostaru, što je utjecalo na neriješen rezultat i otvorilo sve uoči uzvrata na Islandu.

Kako se navodi, Zrinjski će dovesti dva nova pomoćnika i jednog analitičara, a od dosadašnjeg stručnog štaba ostaje samo Marko Čavka. Svi ostali dobit će otkaz. Među novim suradnicima bit će i Marijo Tot, bivši pomoćnik Vahida Halilhodžića u Dinamu, koji je osvojio Kup Hrvatske 2011. godine.

Revanš protiv Breidablika igra se sljedećeg četvrtka, a nakon toga Zrinjski dočekuje Široki u domaćem prvenstvu. Klub je trenutno jedini bh. predstavnik u UEFA-inim natjecanjima i u slučaju prolaza u play-offu Europske lige igrat će protiv Servettea ili Utrechta.