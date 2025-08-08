Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice

Igor Štimac (57), trener mostarskog Zrinjskog, i nakon remija 1:1 protiv islandskog Breidablika u prvoj utakmici trećeg pretkola Europa lige vjeruje u prolaz svoje momčadi, iako nije bio zadovoljan prikazanim. "Nije ovo ono što ja želim kao trener. Vidljiv je nedostatak samopouzdanja, pogotovo kad utakmicu otvoriš mlako i s greškama", rekao je Štimac na konferenciji za medije nakon susreta.

Istaknuo je da je očekivao više: "Nismo zadovoljni jer smo željeli bilo kakvu pobjedu", dodajući kako su na kraju bili sretni što nisu poraženi od islandskog prvaka. Ipak, rezultat mu daje razloga za optimizam: "Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolazak."

FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati

Zrinjski je zbog europskih obaveza odgodio i treći ligaški dvoboj u domaćem prvenstvu. U razgovoru za Arena Sport Štimac je objasnio što je pošlo po zlu: "Priželjkivao sam bilo kakvu pobjedu, ali igra se drugo poluvrijeme. Teška utakmica. Malo nas jesu iznenadili s 5-4-1 i dosta dubokim blokom u kojem mi nismo bili dovoljno pametni i kreativni da okomitim loptama pronađemo nekakve rupe. Premalo smo se kretali. S nešto grešaka, stvori se nervoza, onda primiš gol. Momcima nije bilo lako. Hvala publici koja nas je bodrila, tražili smo rješenje čitavo vrijeme gdje i kako se popraviti. Vidjeli ste da smo mijenjali puno bekova i uvodili ofenzivnije igrače."

Posebno ga je zasmetala taktika protivnika u završnici: "Zadnjih 30 minuta su krali vrijeme na sve moguće načine. Čestitam im što su izbjegli poraz, koristili su sve moguće načine da dođu do pozitivnog rezultata."

Bio je to Štimčev debi na klupi bosanskohercegovačkog viceprvaka, kojeg je preuzeo ovog ljeta. U trenerskoj karijeri vodio je reprezentaciju Indije, Hajduk, Zagreb, Cibaliju, Zadar, iranski Sepahan i katarsku Al Shahaniju. Kao izbornik Hrvatske bio je od 2012. do 2013., ostvarivši osam pobjeda, dva remija i pet poraza u 15 utakmica, a smijenjen je nakon slabijih rezultata. Na klupi ga je naslijedio Niko Kovač.