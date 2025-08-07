Naši Portali
ČEKA GA TEŽAK ZADATAK

Kiks Igora Štimca na debiju u Mostaru, nije uspio pobijediti Islanđane

Mostar: Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Europsku ligu, Zrinjski - Breidablik
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
07.08.2025.
u 22:23

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Islandu, gdje Breidablik domaće europske susrete igra na umjetnoj travi, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za mostarsku momčad

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac nije započeo s uspjehom svoj mandat na klupi Zrinjskog, on je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige na svom terenu igrao 1-1 s momčadi islandskog Breidablika. Breidablik je poveo golom Thomsena u 18. minuti iz 11-erca, a a izjednačio je Bilbija u 72. minuti, također iz kaznenog udarca. Zrinjski nije ponudio uvjerljivu igru, a veći dio susreta protekao je u igri na sredini terena. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Islandu, gdje Breidablik domaće europske susrete igra na umjetnoj travi, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za mostarsku momčad.

Zrinjski je istog suparnika, Breidablik iz Kópavogura, izbacio iz europskih kvalifikacija i prije dvije sezone kada se prvi put u povijesti plasirao u Konferencijsku ligu. Boljeg iz ovoga dvomeča u doigravanju za Europsku ligu čeka pobjednik ogleda između nizozemskog Utrechta i švicarskog Servettea.  

Štimac je uoči susreta istaknuo kako Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara ima dobre izglede za ulazak u skupnu fazu natjecanja, naglasivši da vjeruje u kvalitetu svoje momčadi i povoljan ždrijeb.
Europska liga Zrinjski Igor Štimac

