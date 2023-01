Ljutić razočarana nakon ispadanja: Trebam se smiriti, ovo mi je dobra lekcija za sutra

Nakon prve vožnje ženskog slaloma na Sljemenu, u utrci za 'Snježnu Kraljicu', hrvatske predstavnice su imale polovičan uspjeh. Dok je Leona Popović nakon prvog 'laufa' uzela deseto mjesto i plasirala se u drugu vožnju, naša velika mlada skijaška nada, 18-godišnja Zrinka Ljutić je u svojem trećem nastupu Svjetskog kupa na Sljemenu izletjela odmah na početku svojeg nastupa.

Foto: Dražen Brajdić

Zrinka je odmah na prvim vratima ostala u zadnjem položaju tijela, što ju je izbacilo iz ritma te je već nakon prvog prolaza zaostajala sekundu i 75 stotinki za najbržom, da bi odmah nakon tog prvog prolaza, na žalost, izletjela sa staze.

- Jednostavno sam malo previše htjela. Bacila sam se prejako na ulazu, a staza nije dopuštala takvo skijanje. Nisam uspjela uloviti ritam i to je bilo to. Činilo mi se da je dosta lagano postavljeno, da ima dosta mjesta, ali nisam bila svjesna da sam prejako krenula. - Nismo imali stazu za zagrijavanje i onda nisam mogla točno procijeniti koliko sam zagrijana, pa sam se ovdje previše nabrijala i nisam to mogla osjetiti. Ovo mi je dobro iskustvo i lekcija za sutra, da se trebam smiriti - rekacija je Zrinke Ljutić.

Foto: Dražen Brajdić

- Bila sam dosta razočarana u trenutku, ali što sad, idemo dalje, ne smijem više biti razočarana i moram se pripremiti za novu utrku. Nadam se da ću popraviti ovo od danas i da će staza opet biti dobra. Nema druge, moram samo ovo zaboraviti, tako sam i u Leviju napravila nakon prve slabije utrke - dodala je naša mlada talentirana skijašica.

Kratko je vožnju Zrinke prokomentirao i njezin otac te trener, Amir Ljutić, koji je istaknuo da je jedan od glavnih razloga nervoza i pritisak domaće utrke.

- Vidjelo se već u startnom bloku da je dosta nervozna, nije bio onaj startni protokol kao inače. Nije ulovila onaj ritam odmah na prvim vratima, zakasnila je i bilo je gotovo. Vidjela se naglašena želja, a nije bila podloga na gornjem dijelu baš za baciti se. Nadamo se najboljem za sutra - rekao nam je otac Zrinke Ljutić.