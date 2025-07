Ljuti protivnik Gorana Ivaniševića naklonio se hrvatskoj legendi: 'Pogledajte što je napravio...'

Na Wimbledonu ove godine nema više linijskih sudaca, nego je sve prepušteno tehnologiji. To uključuje i mjerenje brzine servisa koja se odavno već prati na ATP i WTA turnirima. Gledajući mečeve u All England Clubu, zamijetio sam koliko često igrači udaraju servise preko 220 km/h, a sjećam se tenisa u 90-ima i u doba Gorana Ivaniševića kada je njegovih 200 km/h i ponešto brže od toga tada bilo bomba od servisa. Na Wimbledonu je ove godine srušen i rekord u brzini servis na tom turniru, a postavio ga je mladi francuski tenisač Mpetshi Perricard – ostvario je brzinu od 246 km/h. Zanimljivo je da je taj poen čak izgubio (poslije i meč od Taylora Fritza). O brzini servisa na ATP Touru nekad i danas govorio mi je u press-centru Wimbledona nekadašnji britanski tenisač Greg Rusedski. Osvajač 15 ATP titula i nekadašnji 4. tenisač svijeta, danas se često bavi komentatorskim poslom i teniskim analizama za britanske televizije, a i ove godine izvještava s Wimbledona. Također, ovdje nastupa i na pozivnom turniru legendi (u mješovitim parovima s Conchitom Martinez). Hrvatskoj publici koja je pratila tenis u 90-ima Rusedski je poznat po brojnim i tijesnim mečevima s Goranom Ivaniševićem, koji su gotovo uvijek nekako ipak otišli na stranu našeg tenisača (Goran ima 9:1 omjer pobjeda i poraza). A Rusedski je imao nesreću biti u ždrijebu s Ivaniševićem i one slavne 2001. godine kada je Goran legendarno osvojio svoj Wimbledon (naš tenisač je tada pobijedio Rusedskog bez izgubljenog seta).

Servis vam je bio zaštitni znak, sjećate li se svoga najbržeg servisa?

– Da, naravno. Bilo je to 239,7 km/h 1998. godine (u to vrijeme najbrži servis u povijesti). Tehnologija mjerenja tada još nije bila toliko dobra i precizna kao danas. Vjerojatno sam tada udario brzinom većom od 241 km/h. A onda me brzo prestigao Roddick, koji je srušio moj rekord s 249,4 km/h. A poslije je Isner ispalio 253 km/h (a prije Isnera Karlović 251 km/h, op. a.). Danas imate igrače poput Bena Sheltona koji serviraju više od 225 km/h – u prosjeku. Dakle, tenisači su sve snažniji. Također, ono što mi se svidjelo ove godine na Wimbledonu jest što je početkom turnira bilo jako vruće, a to pomogne da loptice još brže leti po terenu.

Mislite li da je tehnologija proizvodnje žica i samih rekata toliko napredovala da zapravo pomogne u ostvarivanju snažnijih i bržih servisa nego što je to bilo u 90-ima. Da ste prije imali današnje rekete, biste li isto ovako jako servirali kao što danas lupaju novi klinci?

– Nisam baš siguran da bih mogao udariti jače nego što sam tada. Stvar je u tome što su igrači jednostavno fizički snažniji nego što je to bilo u moje vrijeme, a i tehnički su bolji. Ne znam znači li baš žica razliku za brzinu servisa. Nisu se reketi baš toliko promijenili. U mojoj generaciji reketi su bili teži, danas su moderniji, lakši reketi i španaju se na manjoj kilaži. Igrači su brži i jednostavno jače udaraju. Pogledajte Sinnera i Alcaraza kako jako udaraju lopticu s osnovne linije. Nitko drugi ne udara lopticu kontinuirano toliko jako kao njih dvojica. Zapravo, uz današnje lotpice, koje su sporije, vrlo je impresivno da se ostvaruju tako velike brzine servisa.

Igrači se znaju dosta žaliti na loptice. Ali ima i puno igrača odličnih u vraćanju servisa. No, jedno je imati snagu na servisu, a drugo imati i preciznost na servisu i ubaciti as.

– Preciznost servisa izuzetno je bitna. Ako pogledate najbolje servere, vidjet ćete da dosta miksaju svoj servis. Precizni su i znaju jako dobro pogoditi metu. Pogledajte Novaka Đokovića, koji ima najviše osvojenih Grand Slam turnira, on pogađa servis preciznije od većine drugih igrača. I to mu sigurno puno pomaže da se i s 38 godina godina može toliko konkurentno natjecati na najvišem niovu. Dakle, dobar i jak servis kombinacija je više stvari, nije samo u brzini servisa. Sjećam se kad sam ja srušio rekord sa 146 mph – taj poen sam – izgubio! Suparnik je udario return winner jer nisam loptu smjestio u kut. Onda sam odservirao još jače sa 149 mph i tada je konačno bio as.

Danas često komentirate tenis na televizijama, kako vidite današnju generaciju najboljih mladih igrača?

– Svi su se bojali što će biti sa svjetskim tenisom kada odu Federer, Nadal i Đoković, iako Novak još igra, ali pogledajte li Alcaraza i Sinnera, odmah ćete vidjeti da je tenis u vrlo dobrih rukama i u vrlo dobroj poziciji. Alcaraz je već osvojio svojih prvih pet Grand slam turnira. Njihovo finale na Roland Garrosa jedno je od najvećih finala koja sam gledao. Tenis je u sjajnoj formi, ali njih ga dvojica uzdižu na nove razine. Hoće li dosegnuti razine Federera, Nadala i Đokovića? Osvojiti više od 20 Grand Slam turnira stvarno je teško ostvariti, ali Alcaraz i Sinner igraju fenomenalno dobro. No, ono po čemu se ističu velika trojica jest njihova konzistentnost – igrali su stalno jako dobro i to tijekom tako puno vremena, a to je teško ostvariti. No, u svakom slučaju, dvojac Alcaraz – Sinner svakako se izdignuo iznad ostalih igrača.

Kome dajete najviše šanse da ove godine osvoji Wimbledon?

– Biram Alcaraza, a Sabalenku kod tenisačica. Carlos ima nešto lakši put do finala od Sinnera, kojem bi na putu mogao biti i Đoković. Rekao bih da je pritisak sada na Alcarazu, svi govore da bi on trebao osvojiti Wimbledon, ali ove je godine Đoković zdrav, dok to lani u finalu nije bio. Mislim da je Alcaraz blagi favorit, ali nemojte otpisati ni Đokovića ni Sinnera.

Imali ste puno iznimno pamtljivih i neizvjesnih mečeva s Goranom Ivaniševićem. Podsjeti li vas ponekad na te mečeve? Vjerojatno ga sretnete na Grand Slamovima.

– Često naletim na Gorana jer trenira igrače. Napravio je fantastičan posao s Novakom, a sad je tek krenuo sa Tsitsipasom. Nadam se da će mu taj odnos i posao proći dobro. Jest, puno razgovaram s Goranom i sjetimo se starih vremena. Ivanišević je imao nevjerojatnu karijeru. Nikad nisam volio igrati protiv njega, pa izgubio sam devet puta zaredom od njega! I onda sam ga tek u posljednjem našem meču na Touru uspio pobijediti (2002. u Aucklandu, op. a.), ali tada je već imao dosta problema s leđima i ramenom. Sjećam se da sam imao puno meč lopti protiv njega. Goran je bio veliki šampion, veliki igrač i danas je izvrstan trener.

Je li vas iznenadilo što je dao toliko izravno mišljenje o Tsitsipasu?

– Ne, uopće nije. Ponekad morate to napraviti, otvoriti se i riskirati s iskrenom analizom. Pokušao je s Rybakinom mjesec dana i taj mu odnos nije funkcionirao. Kada unajmite trenera poput Gorana, bivšeg igrača koji je ostvario toliko toga, morate računati da će on biti iskren i pošten. Očito je da pokušava motivirati Tsitsipasa. Ili će poslušati Gorana i njihova suradnja će se nastaviti ili će se brzo završiti. Goran će napraviti odličan posao, njegov rezime govori za sebe, pogledajte što je napravio s Čilićem – osvojili su US Open. Odveo je Novaka do 12 Grand Slam naslova i sigurno neće gubiti vrijeme s igračem koji nije predan i spreman uložiti vrijeme i sve što treba u projekt. Jako cijenim Ivaniševića kao trenera, čovjeka i kao igrača.