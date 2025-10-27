Livaković sutra trebao debitirati za Gironu, ali čak ni protiv petoligaša neće biti ni u zapisniku

Nogometaše španjolskog prvoligaša Girone sutra očekuje utakmica 1/64 faze španjolskog Kupa kralja protiv petoligaša Constancije, a za tu utakmicu planiran je bio debi hrvatskog reprezezentativnog vratara Dominika Livakovića, no to se ipak neće dogoditi. Na današnjoj press konferencije uoči sutrašnje utakmice, trener Michel potvrdio je kako će na vrata stati treći vratar, 20-godišnji Ukrajinac Vladislav Kvapivcov.

Razlog tome je što Livaković ima problema s leđima te se ne želi ništa riskirati pa će hrvatski vratar preskočiti i ovu utakmicu. Na klupi će kao alternativa Kvapicovu biti standardni prvi vratar, 33-godišnji Argentinac Paulo Gazzaniga.

Livaković je u Gironu stigao pred sam kraj ljetnog prijelaznog roka tražeći minutažu koja mu nije bila zagarantirana u turskom Fenerbahčeu. Zasad ju ipak nije dobio budući da je Gazzaniga zauzeo mjesto prvog golmana, a trener Michel ga ne želi mijenjati iako je momčad posljednja na ljestvici LaLige sa samo sedam bodova iz 10 utakmica i daleko najlošijom obranom koja je dosad primila čak 22 pogotka.

Već su krenule špekulacije kako bi Livaković u siječnju mogao potražiti novi klub, no to neće biti moguće ukoliko do zimskog prijelaznog roka odigra samo jednu minutu za Gironu. To je zato što igrač u jednoj godini može biti registriran za tri kluba, ali igrati može najviše za dva. Dodajmo kako njegovi problemi s leđima ne bi trebali utjecati na aktivnost u hrvatskoj reprezentaciji za utakmice protiv Crne Gore i Farskih Otoka u studenom jer se radi samo o bolovima.