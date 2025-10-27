Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA KRAJA PROBLEMIMA

Livaković sutra trebao debitirati za Gironu, ali čak ni protiv petoligaša neće biti ni u zapisniku

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
27.10.2025.
u 17:35

Momčad je posljednja na ljestvici LaLige sa samo sedam bodova iz 10 utakmica i daleko najlošijom obranom koja je dosad primila čak 22 pogotka

Nogometaše španjolskog prvoligaša Girone sutra očekuje utakmica 1/64 faze španjolskog Kupa kralja protiv petoligaša Constancije, a za tu utakmicu planiran je bio debi hrvatskog reprezezentativnog vratara Dominika Livakovića, no to se ipak neće dogoditi. Na današnjoj press konferencije uoči sutrašnje utakmice, trener Michel potvrdio je kako će na vrata stati treći vratar, 20-godišnji Ukrajinac Vladislav Kvapivcov.

Razlog tome je što Livaković ima problema s leđima te se ne želi ništa riskirati pa će hrvatski vratar preskočiti i ovu utakmicu. Na klupi će kao alternativa Kvapicovu biti standardni prvi vratar, 33-godišnji Argentinac Paulo Gazzaniga

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Livaković je u Gironu stigao pred sam kraj ljetnog prijelaznog roka tražeći minutažu koja mu nije bila zagarantirana u turskom Fenerbahčeu. Zasad ju ipak nije dobio budući da je Gazzaniga zauzeo mjesto prvog golmana, a trener Michel ga ne želi mijenjati iako je momčad posljednja na ljestvici LaLige sa samo sedam bodova iz 10 utakmica i daleko najlošijom obranom koja je dosad primila čak 22 pogotka.

VEZANI ČLANCI: 

Već su krenule špekulacije kako bi Livaković u siječnju mogao potražiti novi klub, no to neće biti moguće ukoliko do zimskog prijelaznog roka odigra samo jednu minutu za Gironu. To je zato što igrač u jednoj godini može biti registriran za tri kluba, ali igrati može najviše za dva. Dodajmo kako njegovi problemi s leđima ne bi trebali utjecati na aktivnost u hrvatskoj reprezentaciji za utakmice protiv Crne Gore i Farskih Otoka u studenom jer se radi samo o bolovima.

Ključne riječi
Debi ozljeda Girona Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja