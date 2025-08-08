Livaković ide u Premier ligu? Želi ga engleski velikan, Turci su uvjereni da vatreni odlazi

Kako se ljeto približava kraju, a prijelazni rok ulazi u najintenzivniju fazu, brojni europski klubovi traže završna pojačanja za novu sezonu. Među njima je i engleski West Ham United, koji je, prema navodima njemačkog Sky Sportsa, pokazao ozbiljan interes za hrvatskog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića.

Vijest je prvi objavio ugledni njemački novinar Patrick Berger, istaknuvši da se Livaković nalazi na listi želja londonskog kluba. Nije potvrđeno je li West Ham već kontaktirao Fenerbahče, ali turski i europski mediji uvjereni su da će hrvatski golman napustiti Istanbul.

Livaković je u Turskoj imao solidnu sezonu, no navodno više nije prvi izbor novog trenera Josea Mourinha. Turski portali već neko vrijeme nagađaju o njegovom odlasku iz Fenerbahčea.

Prema informacijama iz Turske, West Ham je u početku ciljao Michaela Zetterera iz Werdera, no njemački klub traži čak 35 milijuna eura za svog vratara. Zbog toga se u fokus “Čekićara” vraća Livaković, koji je financijski znatno povoljnija opcija, a Fenerbahče je, prema istim izvorima, spreman pristati na njegov transfer.