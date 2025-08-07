Naši Portali
Lirim Kastrati

Nekada spasitelj Dinama, a danas igra u Albaniji. Čovjek koji je plavima donio LP ima novi klub

Dinamo svladao Hajduk s 2:0
07.08.2025.
u 15:00

U zimu 2021. preselio je u poljsku Legiju za 1.3 milijuna eura, a kasnije je nastupao za mađarski Videoton

Lirim Kastrati (26), bivši krilni napadač Dinama, karijeru nastavlja u redovima albanskog prvaka Vllaznije iz Skadra. Kosovski reprezentativac u novi klub stiže kao slobodan igrač, a njegov dolazak je službeno potvrdila menadžerska agencija putem društvenih mreža.

Kastrati je nogometnu afirmaciju stekao u Zagrebu, kamo je stigao iz Škendije kao junior, zahvaljujući skautima Lokomotive poznatim po odličnim vezama s albanskim i kosovskim tržištem. Dinamo ga je 2020. godine otkupio za dva milijuna eura.

Dinamo svladao Hajduk s 2:0
1/22

Za "Plave" je odigrao 51 utakmicu i postigao četiri pogotka, među kojima se posebno izdvaja onaj protiv Cluja u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Taj gol donio je Dinamu produžetke i kasnije prolaz na penale u dramatičnom susretu u kojem je tadašnji trener Zoran Mamić pratio raspucavanje s krunicom u ruci.

Kastrati se istaknuo i u grupnoj fazi Europske lige, kada je zabio i asistirao u pobjedi protiv CSKA Moskve. U zimu 2021. preselio je u poljsku Legiju za 1.3 milijuna eura, a kasnije je nastupao za mađarski Videoton, gdje ipak nije uspio ostaviti značajniji trag.

