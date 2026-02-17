Naši Portali
TAKTIKA ODVRAĆANJA

Postaju američka tvrđava protiv Kine: SAD ovdje šalje naprednije raketne sustave i druge vrste oružja

sad
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
17.02.2026.
u 15:29

Ova najava dolazi nakon razgovora visokih dužnosnika dviju zemalja u Manili, gdje su oštro osudili 'nezakonite aktivnosti' Pekinga u spornim vodama

Sjedinjene Američke Države namjeravaju rasporediti naprednije raketne sustave i druge vrste oružja na Filipinima kako bi odvratile kinesku agresiju u Južnom kineskom moru, priopćio je američki State Department. Ova najava dolazi nakon godišnjih razgovora visokih dužnosnika dviju zemalja u Manili, gdje su oštro osudili 'nezakonite aktivnosti' Pekinga u spornim vodama. Sporazum o međusobnoj obrani iz 1951. godine, koji je temelj saveza SAD-a i Filipina, ponovno je potvrđen u zajedničkoj izjavi – uključujući i obvezu da se pakt primjenjuje na oružane napade na snage, zrakoplove i plovila bilo koje od dviju zemalja. Izjava dolazi u trenutku kada Trumpova administracija pojačava pritisak na neke druge saveznike, posebno u Europi.

Filipini su posljednjih godina najotvorenije osporili kineske pretenzije na veći dio Južnog kineskog mora, strateške plovne rute kroz koju prolazi oko trećina globalne pomorske trgovine. Manila je tužila Peking pred međunarodnim sudom, redovito osuđuje kineske 'sive zone' taktike – blokade, zastrašivanje ribara i ometanje pristupa filipinskim objektima na sprudovima, te poziva na slobodu plovidbe.

Savez s Washingtonom intenziviran je posljednjih godina, što je izazvalo žestok otpor Pekinga. Američka vojska 2024. je rasporedila raketni sustav Typhon (koji može gađati ciljeve na kineskom kopnu) u sjevernoj filipinskoj bazi i zadržala ga tamo nakon zajedničkih vježbi. Prošle godine marinci su postavili sustav Nmesis (protubrodske rakete kratkog dometa) na otok blizu Tajvana. U State Departmenta nije precizirano koje će se novo oružje sljedeće rasporediti, već se navodi da će obje zemlje 'raditi na povećanju razmještaja američkih najsuvremenijih raketnih i bespilotnih sustava na Filipinima'. Jedna od ključnih prilika bit će najveće godišnje bilateralne vježbe, koje počinju u travnju, piše The Wall Street Journal.

Filipini bi, sa svojim trupama i američkim oružanim sustavima na terenu, bili središnji dio bilo kakve američke obrane Tajvana u slučaju kineskog napada ili blokade samoupravnog otoka. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah komentiralo najavu. Ova eskalacija dolazi u trenutku kada Trumpova administracija istovremeno vrši pritisak na NATO saveznike u Europi da povećaju izdatke za obranu.  Washington pak jasno pokazuje da neće popustiti u odvraćanju Kine, a Filipini su postali ključni partner u toj strategiji. Peking je već najavio da će takve poteze smatrati provokacijom i ozbiljnom prijetnjom regionalnoj stabilnosti.
Ključne riječi
SAD Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
