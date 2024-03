Lider HNL-a odigrao fenomenalnu utakmicu uoči borbe za titulu: Riječani Slovencima zabili šest komada

I kad nema službenih utakmica, Riječani oduševljavaju svoje navijače. Aktualni lider hrvatskog prvenstva na svojoj je Rujevici u reprezentativnoj stanci odigrao prijateljski dvoboj s Domžalama i pobijedio ga s velikih 6:0. Momčad iz predgrađa Ljubljane trenutno je na 7. poziciji slovenske lige, čeka je napeta borba za ostanak u elitnom društvu. No, Riječani su ovoga puta odlučili maksimalno iskoristiti ponuđenu priliku te na ovaj način poslati poruku konkurentima u borbi za titulu prvaka.

Rijeka je dakle, već u 14. minuti preko Nike Jankovića imala 1:0. Do poluvremena će vodstvo bijelih biti povećano u još dva navrata. Prvo nakon što će Veiga uposliti Obregona u 43. minuti. Treba reći da Obregona, kao niti stopera Radeljića neće biti u sljedećem kolu kada Rijeka u Kranjčevićevoj igra protiv Rudeša zbog suspenzije poradi žutih kartona.

Na 3:0 u sudačkoj nadoknadi postavio je Franjo Ivanović, i to na asistenciju Tonija Fruka. Treba reći da je Rijeka u 40. minuti imala jedanaesterac, no Janković je uzdrmao gredu. Ipak, iz drugog jedanaesterca na utakmici Ivanović će pogoditi za 4:0. Do kraja se još dvaput tresla mreža slovenskog kluba. Niko Galešić novom je "bombom" iz slobodnog udarca postavio na 5:0 u 73. minuti, a za konačan rezultat pobrinuo se Mirko Marić pet minuta kasnije.