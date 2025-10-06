Legendu smo pitali kakav je život u Dubaiju: 'Hrvatska je skuplja u mnogim stvarima, čak su i prema alkoholu sve fleksibilniji'

Jedan od raspoloženijih gostiju ovogodišnjeg Mundijala prijateljstva bio je Dževad Alihodžić, hrvatskoj sportskoj javnosti poznat kao nekadašnji košarkaš Cibone, a danas glavni tajnik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.



S obzirom na to da tu dužnost obnaša nekih petnaestak mjeseci, pitali smo ga koliko je stresno raditi u nacionalnom savezu popularnog sporta u državi koja je prilično razjedinjena. I u kojoj je teško postići da se tri konstitutivne strane oko nečega ili nekoga slože.