Dževad Alihodžić za VL

Legendu smo pitali kakav je život u Dubaiju: 'Hrvatska je skuplja u mnogim stvarima, čak su i prema alkoholu sve fleksibilniji'

Autor
Dražen Brajdić
06.10.2025.
u 22:01

Bivši Cibonin igrač, danas glavni tajnik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, govori o košarci u BiH i Hrvatskoj te o svom osmogodišnjem životu u Dubaiju

Jedan od raspoloženijih gostiju ovogodišnjeg Mundijala prijateljstva bio je Dževad Alihodžić, hrvatskoj sportskoj javnosti poznat kao nekadašnji košarkaš Cibone, a danas glavni tajnik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da tu dužnost obnaša nekih petnaestak mjeseci, pitali smo ga koliko je stresno raditi u nacionalnom savezu popularnog sporta u državi koja je prilično razjedinjena. I u kojoj je teško postići da se tri konstitutivne strane oko nečega ili nekoga slože.

Komentara 1

KA
karijes
22:54 06.10.2025.

Bez nafte arapi bi još i danas jahali na devama i umirali žedni i gladni.

