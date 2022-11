Legende Marseillea bijesne na Tudora, internetom kruži reakcija nakon promašaja BiH reprezentativca

Nogometaši Marseillea, koje vodi hrvatski trener Igor Tudor (44), nisu ovog tjedna uspjeli prekinuti post od 11 godina, koliko čekaju na prolazak grupne faze Lige prvaka. Na užarenom Velodromeu 'grizli' su i bacali se 'na glavu', a to ih je u konačnici u potpunosti koštalo Europe.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group D - Eintracht Frankfurt v Olympique de Marseille - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - October 26, 2022 Olympique de Marseille coach Igor Tudor reacts REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Naime u dvoboju posljednjeg kola protiv Tottenhama, poveli su u sudačkoj nadoknadi prvog dijela preko Chancela Mbembe. U tom trenutku su tijekom pauze na prva dva mjesta u skupini D bili Sporting koji je vodio protiv Eintrachta 1:0, te drugoplasirani Marseille zbog svojeg 1:0 vodstva.

U drugom su se dijelu Spursi u 54. minuti vratili golom Clementa Lengleta, kojem je asistirao Ivan Perišić. Tudorova ekipa u tom je trenutku na trećem mjestu koje vodi u Europsku ligu, ali igrači su išli po pobjedu, po drugi gol. No, Marseille je primio gol u posljednjoj minuti iz kontranapada, strijelac je bio Pierre-Emile Hojbjerg.

Tako je Marseille pao na četvrto mjesto, a Sporting će nastaviti natjecanje u Europskoj ligi jer ga je Eintracht preokrenuo u drugom poluvremenu (kao i Tottenham Marseillea) i prošao dalje sa Spursima.



U završnici susreta na velodromeu je bilo toliko glasno da je Tudor morao utrčati na teren kako bi ga uspjeli čuti.

- Igrači me nisu čuli, bilo je tu previše buke. Tražio sam od njih da ostanu u sredini i da osiguramo Europsku ligu, ali oni su silno željeli taj drugi gol i prolaz dalje u Ligi prvaka - rekao je hrvatski strateg.

🎙️ Igor Tudor on why he was on the pitch: "My players did not hear me with the crowd. There was too much noise. I asked them to stay in the middle to secure Europa League." | @CanalplusFoot pic.twitter.com/48EdvOv6YZ — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) November 2, 2022

Situacija u kojoj je Marseille izgubio 'europsko proljeće' prouzročila je brojne reakcije u nogometnom svijetu, pogotovo u Francuskoj. Tudorovim odlukama u susretu nije bio zadovoljan bivši igrač Marseillea i bivši francuski reprezentativac, a sada član Olympiakosa Mathieu Valbuena (38).

Foto: Tom Weller/DPA 27 October 2022, Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau: Soccer: Europa League, SC Freiburg - Olympiakos Piraeus, Group stage, Group G, Matchday 5, Europa-Park Stadion. Olympiakos Piraeus Mathieu Valbuena in action. Photo: Tom Weller/dpa Photo: Tom Weller/DPA

- Kad igrate utakmicu godine, a Dimitrija Payeta ostavite na klupi, to je loša odluka. Čak i ako nije u sjajnoj formi, on vam na kraju utakmice može pomoći nekim prekidom, nekom gestom, bilo čime. Isto vrijedi i za Jonathana Claussa koji je ostao na klupi da bi igrao Issa Kabore. Nisu to bile najmudrije Tudorove odluke - rekao je Valbuena.

- Šokiran sam da igračima nije javljeno da ne moraju u zadnjim minutama juriti pobjedu jer je Eintracht pobijedio. To je potpuno van pameti. To je ogroman propust. Europa liga bi bila razočaranje, ali bi svakako bila manje zlo od ovog što nas sada čeka. Marseille je mogao imati sve, a sada nema ništa - dodao je Mathieu Valbuena.

Nezadovoljan zbog odluke oko Payeta bio je još jedan bivši igrač Marseillea te bivši senegalski reprezentativac, Mamadou Niang (43).

Foto: Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage Mamadou Niang (OM Legends) - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille le 13 octobre 2021. Soutenu par la Fondation D. Drogba, Orange et l'Olympique de Marseille, l'Unicef a organisé cette rencontre afin de financer un projet d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. La Team OM de légende s'impose 7-4 au stade Vélodrome face à la Team Unicef. © Norbert Scanella/Panoramic /Bestimage Heroes' match between the OM Legends team and the UNICEF team at the Orange Velodrome stadium in Marseille on October 13, 2021. Supported by the D. Drogba Foundation, Orange and the Olympique de Marseille, Unicef organized this meeting in order to finance an access to education project in Côte d'Ivoire. The legendary Team OM won 7-4 at the Stade Vélodrome against Team Unicef.

- Pola sata prije kraja bio sam uvjeren da će Tudor izvući Guendouzija i zamijeniti ga Payetom. To je bila najlogičnija zamjena koju je mogao napraviti, ali nije ju napravio. Znamo kako je završilo, Guendouzi je izgubio loptu za pobjednički gol Tottenhama, a nama je nedostajao upravo igrač Payetovog profila. Ne znam gdje je Tudoru bila pamet kada je radio izmjene – rekao je Senegalac u studiju RMC-a.

- Suparnik mu se branio u niskom bloku, a on je tražio pobjedu i onda uopće nije iskoristio igrača savršenog za probiti takvog suparnika. Payet je savršeni tehničar koji zna donijeti loptu u opasnu zonu, zabiti iz daljine i odlično izvodi prekide. Dakle, radi sve što je Marseilleu trebalo i što mu je falilo, a Tudor ga uopće ne uvede u igru?!, dodao je Niang.

Za kraj, treba istaknuti Tudorovu slikovitu reakciju nakon promašaja Seada Kolašinca u posljednjim minutama susreta, i to pri rezultatu 1:1. U večeri kad je utakmica igrana ova fotografija ispod je na Twitteru bila u 'trendingu' u svijetu, postala je 'meme' koji su ljudi krenuli mahnito dijeliti.