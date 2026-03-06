Naši Portali
Nema love?

Hajduk suspendiran jer ne plaća suce?!

Na današnji dan 1911. osnovan je HNK Hajduk Split
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
06.03.2026.
u 18:37

Nevjerojatno je da profesionalni klub ne podmiruje svoje osnovne financijske obveze i prijeti mu da utakmice koje slijede gubi s 0:3

Ne sjećamo se kad je neki od amaterskih klubova bio suspendiran jer nije plaćao službene osobe, bilo je toga davnih dana, ali baš i ne u posljednje vrijeme. Ali da profesionalni klub ne podmiruje te osnovne obveze zvuči gotovo nevjerojatno. Naime, nogometni klub  i delegate za utakmice svojih nogometašica i sad mu je stigla ozbiljna opomena.

Naime ŽNK Hajduk kažnjen je s 200 eura jer nije plaćao suce svojih utakmica, a ako to ne podmiri do slijedeće utakmice, izgubit će ju s 0:3 (igraju protiv Međimurja). I tako sve utakmice koje dolaze dok god ne podmire svoje obveze. 

U službenom glasniku HNS-a stoji:

- ŽNK HAJDUK SPLIT – S obzirom da klub ponovo nije izvršio obavezu podmirenja troškova sucima i delegatima (prema Odluci Disciplinskog suca objavljenoj u Glasniku br.03 od 25. 02. 2026. godine), temeljem članka 92 i 94 DP HNS-a klubu se izriču slijedeće disciplinske mjere:

1. Novčana kazna u iznosu od 200,00 Eura (klub je kaznu dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Odluke)

2. SUSPENZIJA SENIORSKOJ EKIPI koja stupa na snagu 06. 03. 2026. godine Klubu će se Odluke o kaznama sa pisanim obrazloženjem dostaviti na službenu e-mail adresu.

Nakon prvog dijela sezone nogometašice Hajduka drže prvo mjesto s 31 osvojenim bodom iz 12 odigranih kola. U Ligi za prvaka se zajedno s Agramom, Dinamom i Međimurjem bore za naslov, a 15. ožujka bi trebale igrati s Međimurjem. Ako podmire svoja dugovanja prema službenim osobama.
Ključne riječi
ŽNK Hajduk Hajduk

