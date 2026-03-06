Trener Hajduka poslao poruku navijačima, dotaknuo se i igrača Dinama: 'On je general'

Hajdukov trener Gonzalo Garcia na Poljudu je na press konferenciji najavio derbi s Dinamom koji se igra u nedjelju u 15 sati. Hajduk dočekuje lidera prvenstva sa sedam bodova manje (47-54), u prvom ovosezonskom derbiju na Poljudu bio je poražen 0:2, a u Maksimiru je bilo 1:1

Na početku presice još se jednom kratko dotaknuo poraza u Rijeci.

- Ne želimo više puno govoriti o tome. Ponosan sam na igrače kako smo igrali i kako smo se borili. Vidjelo se koliko su neki igrači napredovali. To je sve što ću reći. Ima boljih i lošijih dana, najlošijih, ali to je tako. Tužan sam zbog toga što igrači nisu dobili ono što su zaslužili - rekao je Garcia.

Hoće li umjesto Pajazitija zaigrati Krovinović? Hoće li zajedno startati Livaja i Šego?

- Mnogo je mogućnosti, vidjet ćemo što će biti s Krovinovićem. Iza njega je nekoliko teških dana. Već smo igrali s dva napadača protiv Dinama u Zagrebu, kada su igrala njih dvojica. Još ćemo vidjeti. Kao i obično, saznat ćete vi to već. Jučer sam igračima dao slobodan dan. Svjesni su važnosti trenutka i utakmice.

Koja je vaša poruka navijačima?

- Treba nam podrška navijača. Jasno je da su bili ljutiti, i ja sam bio razočaran. Napravili smo sve što smo mogli. Razumijem da su razočarani, ali mogu biti zadovoljni onim što smo pokazali, mladim igračima kako su se iskazali. Mogu biti ponosni na Brajkovića, presing Šege... Razočarani mogu biti, ali ne bi trebali biti ljutiti. Ovi momci to zaslužuju. Ovo mi je bio prvi crveni karton u karijeri. Sra... se događaju, to ne mogu kontrolirati. Ali mogu biti ponosni kako smo se borili.

U Rijeci ste igrali i s trojicom u zadnjoj liniji. Za što ćete se odlučiti u nedjelju?

- Uglavnom smo dobro funkcionirali s četvoricom u zadnjoj liniji, ali dobro nam je išlo i s trojicom. Vidjet ćemo što ćemo napraviti.

Je li teže fizički ili psihički podignuti igrače nakon onakve utakmice u srijedu?

- Igrači su danas još umorni, ali do nedjelje će se odmoriti. Nema mišićnih ozljeda, spremni smo. Bit ćemo spremni i fizički i mentalno.

Tko neće moći zaigrati?

- Ivušić, Diallo, Almena, Pjaziti, Sigur, Durdov... Vidjet ćemo dana što će biti sa Šarlijom. To je dosta - našalio se Garcia.

Ponovno pitanje o Krovinoviću: hoće li zaigrati protiv Dinama?

- Zaboravlja se da su igrači ljudi, a svi ljudi griješe. Nema empatije. Vidjet ćemo kako se osjeća. Možda zaigra, možda zaigra netko drugi. Nije bilo lijepo. Pogreške se događaju, to je život - naglasio je Garcia.

Hoće li derbi biti veliko fizičko iskušenje nakon naporne utakmice u Rijeci?

- Nećemo kalkulirati. Igrači ćemo do maksimuma. Ne znam kako će se Dinamo postaviti, ali mi idemo makimalno.

Je li ovo posebna utakmica?

- Istina je da prije ovakvih utakmica protiv Dinama ne treba mnogo govoriti igračima, svima to mnogo znači. Ali imaš i svaki put imperativ pobjede što je određeni uteg.

Je li Beljo najbolji igrač Dinama?

- Trenirao sam ga, brz je, opasan. Jedan je od najboljih igrača koje sam vodio u karijeri, među dva-tri najbolja koje sam trenirao. Fizički je snažan, tehnički jak. A još će napredovati. Govorili su na početku sezone da nije u formi, a najbolji je strijelac lige. No, tu je i Stojković koji šutira sa svih pozicija, Mišić je "general" u ovoj ligi, McKenna je super iskusan za ovu ligu... Ne treba govoriti koliko je Dinamo jak, ali priuštit ćemo im svakako težak dan - najavio je Garcia.