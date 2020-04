Legendarni vatreni se čudi vijestima iz Srbije: Ne mogu to shvatiti

Prije nekoliko dana popriličnu je buku uzrokovala izjava Ljupka Petrovića koji je 1991. doveo Crvenu zvezdu do naslova europskog prvaka. Baš nakon tog osvajanja naslova su, istaknuo je proslavljeni strateg, hrvatski nogometaši Davor Šuker i Robert Jarni trebali pojačati beogradsku momčad.

- Davor Šuker i Robert Jarni su igrači koje smo već zakaparili i njih dvojica su trebali doći u ljeto 1991. godine. Pričali smo i sa Slavišom Jokanovićem i bili blizu dogovora. S onom momčadi, pojačanom s ta tri igrača, garantiram vam da bismo bili nezadrživi u Europi. Garantiram vam da bismo ponovili uspjeh iz Barija i da bismo možda nekoliko puta bili prvaci Europe. Međutim, izbio je rat i sve je to propalo - podsjećamo na izjavu Petrovića za beogradske medije.

Robert Jarni je komentirao na te izjave te se po njegovim riječima doima da do tog transfera nikako nije trebalo ni doći.

- Zbog te izjave Ljupka Petrovića tri dana mi mobitel ne prestaje zvoniti. Zovu me svi prijatelji i poznanici i govore mi kako su pročitali tu vijest. Moram priznati da je nisam ni vidio dok mi nije poslana na mobitel. Jednostavno ne mogu shvatiti zašto je to Petrović izjavio kad to nije istina. Sa mnom o transferu u Zvezdu nitko nikad nije pričao niti me pitao bih li ja tamo igrao. Da stvar bude još čudnija, ne znam kome je to Zvezda dala kaparu za moje usluge. Pojma nemam - rekao je bivši lijevi bek hrvatske reprezentacije za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, Jarni je baš tog ljeta prešao iz Hajduka u redove talijanskog Barija za 2.5 milijuna eura, tada vrlo izdašnu cifru. S druge strane, Šuker je također tog ljeta odradio veliki transfer prešavši iz Dinama u španjolsku Sevillu. Predsjednik HNS-a još se nije javno oglasio o istinitosti, odnosno neistinitosti Petrovićevih izjava.