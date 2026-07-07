Zbog Svjetskog prvenstva padaju izborničke glave, još je jedan trener izgubio posao

Padaju izborničke "glave" nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva, sad je svoj mandat na klupi reprezentacije Meksika završio i Javier Aguirre.

Javiera Aguirrea (67) naslijedit će njegov dosadašnji asistent Rafael Marquez (47). I prije SP-a bilo je objavljeno kako će Aguirre svoj treći mandat na klupi Meksika zaključiti po završetku natjecanja, a ono je za domaćine stiglo nakon četiri pobjede (tri u natjecanju u skupini te jedne u nokaut-fazi u šesnaestini finala) bez primljenog gola.

Aguirre je na klupu Meksika stigao u srpnju 2024. godine te mu je ovo bilo treće Svjetsko prvenstvo u ulozi izbornika. Kao i u prethodna dva navrata, 2002. i 2010. godine, odveo je momčad do osmine finala. Prije 24 godine koban je bio SAD, a prije 16 godina Argentina.

Rafa Marquez legenda je meksičkog nogometa, za reprezentaciju je kao kapetan nastupao na pet svjetskih prvenstava. Ukupno je upisao čak 147 nastupa za nacionalnu momčad, a najbolje godine karijere proveo je u dresu Barcelone za koju je igrao od 2003. do 2010. godine. Prije no što je 2024. prihvatio ulogu Aguirreova asistenta i nasljednika, radio je kao trener u drugoj momčadi Barcelone.

Meksiko je sada ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Engleske, izgubio je 2:3 u vrlo dramatičnoj utakmici koja je bila i odgođena zbog nevremena. Od 54. minute imali su Meksikanci igrača više, ali nisu uspjeli doći do prolaza i drugi su od tri domaćina koji su se oprostili od Svjetskog prvenstva, prije njih to se dogodilo Kanadi, koja je s 0:3 poražena od Maroka. Vidjet ćemo tko će još "pasti" do kraja SP-a.